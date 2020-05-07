|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:10
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.7 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.3 грн
Турция помогла эвакуировать из Аргентины девятерых граждан Украины.
Они прибыли в Стамбул, откуда через Минск полетят в Украину, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Facebook.
— Я это называю подлинное стратегическое партнерство в действии, как и во многих других важных вопросах двусторонней повестки дня. Как результат, наши посольства в Аргентине подготовили и согласовали список 9 украинцев, которые сегодня утром вылетели в Турцию, — сообщил Андрей Сибига.
Он рассказал, что в Аргентине вынужденно застряли украинцы, которым нужно было вернуться домой. Прямого сообщения с Украиной сейчас нет. Шесть стран, которые направили самолеты за своими соотечественниками, к которым украинская сторона обратилась с просьбой оказать содействие в возвращении наших граждан из Аргентины, нам отказали.
— Мы также обратились и в МИД Турции с просьбой рассмотреть возможность допуска граждан Украины на специальный эвакуационный рейс турецких авиалиний, который организовывался турецкими властями для своих земляков из Буэнос-Айреса. И в этом случае мы получили положительный ответ, за что очень благодарны, — сообщил Андрей Сибига.
Самолет «Турецких авиалиний» должен был прилететь в Анкару, но впоследствии маршрут был изменен и украинцы прибыли в Стамбул, где ими занимается Генеральное консульство Украины. Далее эвакуированы полетят домой транзитом через Минск.
Напомним, 27 апреля, в аэропорту Борисполь совершил посадку рейс из Майами, который первым доставил домой 259 украинцев после возобновления спецрейсов.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Турция помогла эвакуировать из Аргентины девятерых граждан Украины.
Они прибыли в Стамбул, откуда через Минск полетят в Украину, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Facebook.
— Я это называю подлинное стратегическое партнерство в действии, как и во многих других важных вопросах двусторонней повестки дня. Как результат, наши посольства в Аргентине подготовили и согласовали список 9 украинцев, которые сегодня утром вылетели в Турцию, — сообщил Андрей Сибига.
Он рассказал, что в Аргентине вынужденно застряли украинцы, которым нужно было вернуться домой. Прямого сообщения с Украиной сейчас нет. Шесть стран, которые направили самолеты за своими соотечественниками, к которым украинская сторона обратилась с просьбой оказать содействие в возвращении наших граждан из Аргентины, нам отказали.
— Мы также обратились и в МИД Турции с просьбой рассмотреть возможность допуска граждан Украины на специальный эвакуационный рейс турецких авиалиний, который организовывался турецкими властями для своих земляков из Буэнос-Айреса. И в этом случае мы получили положительный ответ, за что очень благодарны, — сообщил Андрей Сибига.
Самолет «Турецких авиалиний» должен был прилететь в Анкару, но впоследствии маршрут был изменен и украинцы прибыли в Стамбул, где ими занимается Генеральное консульство Украины. Далее эвакуированы полетят домой транзитом через Минск.
Напомним, 27 апреля, в аэропорту Борисполь совершил посадку рейс из Майами, который первым доставил домой 259 украинцев после возобновления спецрейсов.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный