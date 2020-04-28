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Вечером в понедельник, 27 апреля, в аэропорту Борисполь совершил посадку рейс из Майами, который первым доставил домой 259 украинцев после возобновления спецрейсов.
Об этом сообщает Громадське.
Все пассажиры самолета, которые добирались на рейс в Майами из разных городов США, должны будут пройти обязательную двухнедельную обсервацию.
На борту самолета, в частности, прилетело 119 детей, которые должны были год провести в США по программе Future Leaders Exchange Program (Программа обмена для будущих лидеров).
Ранее сообщалось, что эвакуированных из других стран украинцев будут делить на две группы для контроля за обсервацией
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Вечером в понедельник, 27 апреля, в аэропорту Борисполь совершил посадку рейс из Майами, который первым доставил домой 259 украинцев после возобновления спецрейсов.
Об этом сообщает Громадське.
Все пассажиры самолета, которые добирались на рейс в Майами из разных городов США, должны будут пройти обязательную двухнедельную обсервацию.
На борту самолета, в частности, прилетело 119 детей, которые должны были год провести в США по программе Future Leaders Exchange Program (Программа обмена для будущих лидеров).
Ранее сообщалось, что эвакуированных из других стран украинцев будут делить на две группы для контроля за обсервацией