|Скорость ветра:
|3.9 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:10
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.16 грн
Глава аграрной комиссии, руководитель фракции «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин выступил с предложением оставить коммунальное имущество в управлении ОГА до местных выборов, которые должны состоятся осенью 2020 года.
Об этом стало известно в четверг, 7 мая, в ходе совместной комиссии Николаевского областного совета по вопросам ЖКХ и АПК, сообщает пресс-служба партии.
По его словам, до конца каденции действующего депутатского корпуса осталось несколько месяцев, поэтому будет неэффективно начинать сейчас процесс передачи коммунального имущества из ОГА в облсовет.
– Наш глава ОГА ничего не делает, пусть и дальше ничего не делает. Осенью наши избиратели дадут ответ каждому из нас. Часть депутатского корпуса не устраивает ситуация, которая творится в области. Но также на сегодняшний день часть депутатов устраивает тот беспредел с областным коммунальным имуществом. Туда тратятся деньги, и никто не смотрит как. Я предлагаю поступить кардинально по-другому – снять этот вопрос с рассмотрения, и пусть ОГА и дальше ворует деньги, – сказал Юрий Кормышкин.
– У нас осталось немного времени до конца каденции. Я предлагаю оставить коммунальное имущество в управлении ОДА, пусть валится все до конца. Придут новые депутаты и пусть принимают решение. У нас часть депутатов не хочет работать, – отметил он.
По итогу рассмотрения вопроса, депутаты Николаевского областного совета приняли решение перенести рассмотрение вопроса по передаче коммунального имущества области в управление облсовета на неделю.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Глава аграрной комиссии, руководитель фракции «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин выступил с предложением оставить коммунальное имущество в управлении ОГА до местных выборов, которые должны состоятся осенью 2020 года.
Об этом стало известно в четверг, 7 мая, в ходе совместной комиссии Николаевского областного совета по вопросам ЖКХ и АПК, сообщает пресс-служба партии.
По его словам, до конца каденции действующего депутатского корпуса осталось несколько месяцев, поэтому будет неэффективно начинать сейчас процесс передачи коммунального имущества из ОГА в облсовет.
– Наш глава ОГА ничего не делает, пусть и дальше ничего не делает. Осенью наши избиратели дадут ответ каждому из нас. Часть депутатского корпуса не устраивает ситуация, которая творится в области. Но также на сегодняшний день часть депутатов устраивает тот беспредел с областным коммунальным имуществом. Туда тратятся деньги, и никто не смотрит как. Я предлагаю поступить кардинально по-другому – снять этот вопрос с рассмотрения, и пусть ОГА и дальше ворует деньги, – сказал Юрий Кормышкин.
– У нас осталось немного времени до конца каденции. Я предлагаю оставить коммунальное имущество в управлении ОДА, пусть валится все до конца. Придут новые депутаты и пусть принимают решение. У нас часть депутатов не хочет работать, – отметил он.
По итогу рассмотрения вопроса, депутаты Николаевского областного совета приняли решение перенести рассмотрение вопроса по передаче коммунального имущества области в управление облсовета на неделю.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный