Юрий Кормышкин

Глава аграрной комиссии, руководитель фракции «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин выступил с предложением оставить коммунальное имущество в управлении ОГА до местных выборов, которые должны состоятся осенью 2020 года.

Об этом стало известно в четверг, 7 мая, в ходе совместной комиссии Николаевского областного совета по вопросам ЖКХ и АПК, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, до конца каденции действующего депутатского корпуса осталось несколько месяцев, поэтому будет неэффективно начинать сейчас процесс передачи коммунального имущества из ОГА в облсовет.

– Наш глава ОГА ничего не делает, пусть и дальше ничего не делает. Осенью наши избиратели дадут ответ каждому из нас. Часть депутатского корпуса не устраивает ситуация, которая творится в области. Но также на сегодняшний день часть депутатов устраивает тот беспредел с областным коммунальным имуществом. Туда тратятся деньги, и никто не смотрит как. Я предлагаю поступить кардинально по-другому – снять этот вопрос с рассмотрения, и пусть ОГА и дальше ворует деньги, – сказал Юрий Кормышкин.

– У нас осталось немного времени до конца каденции. Я предлагаю оставить коммунальное имущество в управлении ОДА, пусть валится все до конца. Придут новые депутаты и пусть принимают решение. У нас часть депутатов не хочет работать, – отметил он.

По итогу рассмотрения вопроса, депутаты Николаевского областного совета приняли решение перенести рассмотрение вопроса по передаче коммунального имущества области в управление облсовета на неделю.