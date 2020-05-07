Депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин и депутат обловета Игорь Ивануна поругались на комиссии — причиной стало обсуждение действий бывшего и нынешнего губернаторов области по управлению коммунальным имуществом.

Об этом шла речь сегодня, 7 мая, в ходе заседания совместных комиссий облсовета, - пишут НикВести.

Депутат Юрий Кормышкин в ходе комиссии рассказал о ненадлежащем управлении ОГА коммунальным имуществом, отметив, что на установку фундамента шахматного клуба в Николаеве было потрачено 6 миллионов гривен, то есть около 13 тысяч гривен на каждый 1м2 фундамента. По его словам, за эти средства можно построить целое здание.

В свою очередь, депутат Игорь Ивануна заявил, что эти деньги были выделены при бывшем губернаторе Николаевской области Алексее Савченко, которого назвал «хорошим товарищем» Юрия Кормышкина, а Александр Стадник не имеет к этому отношения.

Юрий Кормышкин в ответ назвал Игоря Ивануну адвокатом нынешнего главы ОГА и отметил, что с его стороны «прогиб засчитан».

— Я смотрю, что вы устраиваете флешмоб, что угодно сказать в сторону Стадника. 6 миллионов, которые вы привели в пример, о шахматном клубе, на то время был ваш хороший товарищ губернатор Савченко. Я думаю, что эти 6 миллионов и всё, что вы можете перечислить свыше, было украдено — вы же на это делаете намёк... - отметил Игорь Ивануна.

— Я конкретно говорю факты, не намекаю, - подчеркнул Юрий Кормышкин

— Раз не намекаете, то конкретно говорите, что это было украдено при Савченко, а не при Стаднике. При Стаднике, при его руководстве, не успели даже деньги выделится, а вы говорите, что уже украдено. Говорите конкретные фамилии за конкретный промежуток времени. При ком это было сделано. Поэтому реплика в этом случае в отношении Стадника считаю некорректной, - рассказал Игорь Ивануна.

— Адвокат Стадника: прогиб засчитан, - заявил Юрий Кормышкин

— Привычка прогибаться, Юрий Анатолиевич, это у вас. - подытожил Игорь Ивануна.

Напомним, что по оценке проектантов ООО «Південьбуд Миколаїв ЛТД», для полного окончания работ по реконструкции Николаевской областной ДЮСШ «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Н.В. Шелеста необходимо еще 10,2 миллиона гривен.

Здание шахматного клуба в Николаеве