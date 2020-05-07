|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:10
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.16 грн
До 22 мая резких изменений в работе наземного общественного транспорта не планируется. Большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты.
Об этом сообщил в комментарии телеканалу «1+1» министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, что даже после 22 мая весь транспорт будет работать в условиях «новой реальности»: с тотальным масочным режимом, температурным скринингом, дезинфекцией.
— Если мы говорим о более широком круге, который сможет пользоваться общественным транспортом, то это уже после 22 мая. Однако можно уже отметить, что весь транспорт будет функционировать в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления людей, постоянная дезинфекция, – сказал Владислав Криклий.
Таким образом, до 22 мая в Министерстве инфраструктуры не намерены менять ограничительные нормы по транспорту. Это ограничение по количеству людей, в ряде городов проезд по пропускам.
Владислав Криклий также дал понять, что точной даты открытия метро в Украине пока нет.
— Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного, необходимого контроля, на это потребуется определенное время и организация. Поэтому на 22 (мая, – прим.) еще точно никто не готов, – сказал Владислав Криклий.
Напомним, что с 11 мая в общественный транспорт Николаева будут пускать без пропусков, однако будут действовать ограничения по количеству пассажиров и наличия защитных масок.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
До 22 мая резких изменений в работе наземного общественного транспорта не планируется. Большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты.
Об этом сообщил в комментарии телеканалу «1+1» министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, что даже после 22 мая весь транспорт будет работать в условиях «новой реальности»: с тотальным масочным режимом, температурным скринингом, дезинфекцией.
— Если мы говорим о более широком круге, который сможет пользоваться общественным транспортом, то это уже после 22 мая. Однако можно уже отметить, что весь транспорт будет функционировать в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления людей, постоянная дезинфекция, – сказал Владислав Криклий.
Таким образом, до 22 мая в Министерстве инфраструктуры не намерены менять ограничительные нормы по транспорту. Это ограничение по количеству людей, в ряде городов проезд по пропускам.
Владислав Криклий также дал понять, что точной даты открытия метро в Украине пока нет.
— Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного, необходимого контроля, на это потребуется определенное время и организация. Поэтому на 22 (мая, – прим.) еще точно никто не готов, – сказал Владислав Криклий.
Напомним, что с 11 мая в общественный транспорт Николаева будут пускать без пропусков, однако будут действовать ограничения по количеству пассажиров и наличия защитных масок.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный