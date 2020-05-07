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Власти Украины намерены приглашать переселенцев из Донбасса на следующие заседания Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Об этом сообщил журналистам руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Украинская правда.
— Война идет на нашей территории, гибнут наши люди — поэтому мы сегодня будем занимать доминирующую позицию. Со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей, которые являются представителями (оккупированных) территорий. Это граждане Украины. Это очень важно, потому что очень много людей, которые проживают на территории «Л/ДНР», получили российские паспорта Мы будем привлекать перемещенных лиц, которые вынужденно сегодня проживают не на оккупированных территориях, но имеют там прописку и были вынуждены уехать — но это граждане Украины, жители Донбасса, — отметил Андрей Ермак.
Он отметил, что Украина будет приглашать этих людей на все последующие заседания Трехсторонней контактной группы.
— Монополия, которая существовала 6 лет, когда там сидели только представители «ЛНР» и «ДНР»... Сегодня разгоняется «зрада», но при этом 6 лет все закрывали глаза и сидели с ними за одним столом, — добавил он.
По словам Андрея Ермака, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и его ведомство составят список возможных представителей-переселенцев, и в зависимости от тематики заседаний их будут приглашать в нужном составе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе.
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Власти Украины намерены приглашать переселенцев из Донбасса на следующие заседания Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Об этом сообщил журналистам руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Украинская правда.
— Война идет на нашей территории, гибнут наши люди — поэтому мы сегодня будем занимать доминирующую позицию. Со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей, которые являются представителями (оккупированных) территорий. Это граждане Украины. Это очень важно, потому что очень много людей, которые проживают на территории «Л/ДНР», получили российские паспорта Мы будем привлекать перемещенных лиц, которые вынужденно сегодня проживают не на оккупированных территориях, но имеют там прописку и были вынуждены уехать — но это граждане Украины, жители Донбасса, — отметил Андрей Ермак.
Он отметил, что Украина будет приглашать этих людей на все последующие заседания Трехсторонней контактной группы.
— Монополия, которая существовала 6 лет, когда там сидели только представители «ЛНР» и «ДНР»... Сегодня разгоняется «зрада», но при этом 6 лет все закрывали глаза и сидели с ними за одним столом, — добавил он.
По словам Андрея Ермака, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и его ведомство составят список возможных представителей-переселенцев, и в зависимости от тематики заседаний их будут приглашать в нужном составе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный