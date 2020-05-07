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Европейская комиссия заявила в четверг, 7 мая, что рассматривает возможность создания нового органа по борьбе с финансовыми преступлениями и для более строгого контроля за банками.
Об этом сообщает Reuters.
В плане действий для правительств 27 государств ЕС Еврокомиссия заявила, что союз нуждается в системе борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями с надзорным органом на уровне ЕС.
– Необходимо создать интегрированную систему, - говорится в документе, направленном в столице ЕС и обнародованном в четверг.
Однако комиссия предупредила, что ей необходимо сначала провести оценку возможного влияния такой схемы.
Любой надзор на уровне ЕС может осуществляться с европейского банковского органа или осуществляться «новым, специализированным органом», говорится в заявлении комиссии.
Комиссия также опубликовала новый список стран, которым Брюссель говорит о необходимости сделать больше для борьбы с отмыванием денег.
Пересмотренный перечень мер по борьбе с отмыванием денег должен вступить в силу с октября. Компаниям в любой из перечисленных государств запрещено получать новое финансирование от ЕС.
Комиссия добавила в список Багамские Острова, Барбадос, Ботсвану, Гану, Зимбабве, Камбоджу, Маврикий, Монголию, Мьянму, Никарагуа, Панаму и Ямайку.
Страны, которые уже были в списке, - это Афганистан, Ирак, Вануату, Пакистан, Сирия, Йемен, Уганда, Тринидад и Тобаго, Иран и Северная Корея.
Ранее в связи с коронакризисом Европейская комиссия выступила за увеличение бюджета Евросоюза.
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Европейская комиссия заявила в четверг, 7 мая, что рассматривает возможность создания нового органа по борьбе с финансовыми преступлениями и для более строгого контроля за банками.
Об этом сообщает Reuters.
В плане действий для правительств 27 государств ЕС Еврокомиссия заявила, что союз нуждается в системе борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями с надзорным органом на уровне ЕС.
– Необходимо создать интегрированную систему, - говорится в документе, направленном в столице ЕС и обнародованном в четверг.
Однако комиссия предупредила, что ей необходимо сначала провести оценку возможного влияния такой схемы.
Любой надзор на уровне ЕС может осуществляться с европейского банковского органа или осуществляться «новым, специализированным органом», говорится в заявлении комиссии.
Комиссия также опубликовала новый список стран, которым Брюссель говорит о необходимости сделать больше для борьбы с отмыванием денег.
Пересмотренный перечень мер по борьбе с отмыванием денег должен вступить в силу с октября. Компаниям в любой из перечисленных государств запрещено получать новое финансирование от ЕС.
Комиссия добавила в список Багамские Острова, Барбадос, Ботсвану, Гану, Зимбабве, Камбоджу, Маврикий, Монголию, Мьянму, Никарагуа, Панаму и Ямайку.
Страны, которые уже были в списке, - это Афганистан, Ирак, Вануату, Пакистан, Сирия, Йемен, Уганда, Тринидад и Тобаго, Иран и Северная Корея.
Ранее в связи с коронакризисом Европейская комиссия выступила за увеличение бюджета Евросоюза.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный