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Челябинский торгово-развлекательный центр «Космос» вывесил фотографию Адольфа Гитлера в проекте посвященному Дню Победы.
ТРК «Космос» в Челябинске разместил фото Адольфа Гитлера на стене памяти. Фото, на котором изображён Гитлер без усов, прислал один из покупателей.
Фюрер на фото изображен без усов. К фотографии отправитель приложил вымышленный рассказ о службе «фронтовика».
Историю с фото фюрера разместили в социальной сети «ВКонтакте».
Позже пост был удален, в торговом центре извинились за инцидент.
Напомним, ранее Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
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Челябинский торгово-развлекательный центр «Космос» вывесил фотографию Адольфа Гитлера в проекте посвященному Дню Победы.
ТРК «Космос» в Челябинске разместил фото Адольфа Гитлера на стене памяти. Фото, на котором изображён Гитлер без усов, прислал один из покупателей.
Фюрер на фото изображен без усов. К фотографии отправитель приложил вымышленный рассказ о службе «фронтовика».
Историю с фото фюрера разместили в социальной сети «ВКонтакте».
Позже пост был удален, в торговом центре извинились за инцидент.
Напомним, ранее Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный