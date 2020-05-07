Челябинский торгово-развлекательный центр «Космос» вывесил фотографию Адольфа Гитлера в проекте посвященному Дню Победы.

Об этом сообщает российское информационное агентство

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ТРК «Космос» в Челябинске разместил фото Адольфа Гитлера на стене памяти. Фото, на котором изображён Гитлер без усов, прислал один из покупателей.

Фюрер на фото изображен без усов. К фотографии отправитель приложил вымышленный рассказ о службе «фронтовика».

Историю с фото фюрера разместили в социальной сети «ВКонтакте».

Позже пост был удален, в торговом центре извинились за инцидент.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.