В марте — апреле этого года Архитектурно-строительной инспекцией совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Николаевской области было отменено почти в 5 раз больше деклараций на строительство, чем это было в аналогичный период год назад.

Об этом свидетельствует соответствующий отчет УСБУ Николаевской области, копия которого есть у редакции НикВести.

Указывается, что в марте Кабмин принял постановления, которыми начата реформа отрасли градостроительства. Главный шаг этой реформы - ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Вместо этого органа создаются три центральных органа власти, между которыми распределяются регуляторные и контролирующие функции.

Сообщается, что несмотря на законодательный мораторий по проведению инспекционного контроля за строительством Управлением СБУ в Николаевской области совместно с новоназначенным начальником Управления ГАСИ Евгением Поляковым и прекращена регистрация таких документов на основании определения фактов предоставления данных, которые дают основания отнести такие объекты к самовольного строительства.

«Проведя анализ деятельности указанного органа за 2018, 2019 и 2020 года можно прийти к выводу о коренных изменениях в части усиления контроля в сфере градостроительной деятельности», - говорится в отчете.

Указывается что за март - апрель 2018 Управлением ГАСИ области было принято 19 решений об отмене регистрационных документов, которые дают право на выполнение строительных работ и удостоверяют принятие объектов строительства в эксплуатацию, из них 6 по собственному желанию заказчиков строительства. То есть, найдено только 13 случаев предоставления недостоверных данных.

В марте - апреле 2019 года было принято 8 решений об отмене регистрации документов, из них 5 в связи с нарушениями.

«Однако, в марте - апреле 2020 года, даже при ограниченных полномочиях Управлением государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области и при сокращении штата работников в сравнении с 2018 и 2019 годами было принято 26 решений об отмене регистрации документов, что в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года и почти в 5 раз больше, чем в аналогичном периоде 2019 года», - говорится в документе.

В СБУ считают, что такая статистика свидетельствует не только о позитивных изменениях в работе Управления ГАСИ, но и о факте ненадлежащей работы ответственных лиц в 2018 - 2019 годах.