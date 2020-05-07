|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:10
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.16 грн
В марте — апреле этого года Архитектурно-строительной инспекцией совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Николаевской области было отменено почти в 5 раз больше деклараций на строительство, чем это было в аналогичный период год назад.
Об этом свидетельствует соответствующий отчет УСБУ Николаевской области, копия которого есть у редакции НикВести.
Указывается, что в марте Кабмин принял постановления, которыми начата реформа отрасли градостроительства. Главный шаг этой реформы - ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Вместо этого органа создаются три центральных органа власти, между которыми распределяются регуляторные и контролирующие функции.
Сообщается, что несмотря на законодательный мораторий по проведению инспекционного контроля за строительством Управлением СБУ в Николаевской области совместно с новоназначенным начальником Управления ГАСИ Евгением Поляковым и прекращена регистрация таких документов на основании определения фактов предоставления данных, которые дают основания отнести такие объекты к самовольного строительства.
«Проведя анализ деятельности указанного органа за 2018, 2019 и 2020 года можно прийти к выводу о коренных изменениях в части усиления контроля в сфере градостроительной деятельности», - говорится в отчете.
Указывается что за март - апрель 2018 Управлением ГАСИ области было принято 19 решений об отмене регистрационных документов, которые дают право на выполнение строительных работ и удостоверяют принятие объектов строительства в эксплуатацию, из них 6 по собственному желанию заказчиков строительства. То есть, найдено только 13 случаев предоставления недостоверных данных.
В марте - апреле 2019 года было принято 8 решений об отмене регистрации документов, из них 5 в связи с нарушениями.
«Однако, в марте - апреле 2020 года, даже при ограниченных полномочиях Управлением государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области и при сокращении штата работников в сравнении с 2018 и 2019 годами было принято 26 решений об отмене регистрации документов, что в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года и почти в 5 раз больше, чем в аналогичном периоде 2019 года», - говорится в документе.
В СБУ считают, что такая статистика свидетельствует не только о позитивных изменениях в работе Управления ГАСИ, но и о факте ненадлежащей работы ответственных лиц в 2018 - 2019 годах.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
В марте — апреле этого года Архитектурно-строительной инспекцией совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Николаевской области было отменено почти в 5 раз больше деклараций на строительство, чем это было в аналогичный период год назад.
Об этом свидетельствует соответствующий отчет УСБУ Николаевской области, копия которого есть у редакции НикВести.
Указывается, что в марте Кабмин принял постановления, которыми начата реформа отрасли градостроительства. Главный шаг этой реформы - ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Вместо этого органа создаются три центральных органа власти, между которыми распределяются регуляторные и контролирующие функции.
Сообщается, что несмотря на законодательный мораторий по проведению инспекционного контроля за строительством Управлением СБУ в Николаевской области совместно с новоназначенным начальником Управления ГАСИ Евгением Поляковым и прекращена регистрация таких документов на основании определения фактов предоставления данных, которые дают основания отнести такие объекты к самовольного строительства.
«Проведя анализ деятельности указанного органа за 2018, 2019 и 2020 года можно прийти к выводу о коренных изменениях в части усиления контроля в сфере градостроительной деятельности», - говорится в отчете.
Указывается что за март - апрель 2018 Управлением ГАСИ области было принято 19 решений об отмене регистрационных документов, которые дают право на выполнение строительных работ и удостоверяют принятие объектов строительства в эксплуатацию, из них 6 по собственному желанию заказчиков строительства. То есть, найдено только 13 случаев предоставления недостоверных данных.
В марте - апреле 2019 года было принято 8 решений об отмене регистрации документов, из них 5 в связи с нарушениями.
«Однако, в марте - апреле 2020 года, даже при ограниченных полномочиях Управлением государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области и при сокращении штата работников в сравнении с 2018 и 2019 годами было принято 26 решений об отмене регистрации документов, что в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года и почти в 5 раз больше, чем в аналогичном периоде 2019 года», - говорится в документе.
В СБУ считают, что такая статистика свидетельствует не только о позитивных изменениях в работе Управления ГАСИ, но и о факте ненадлежащей работы ответственных лиц в 2018 - 2019 годах.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный