Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что к началу следующего учебного года в школе № 48 Корабельного района планируют закончить обустройство прилегающей территории.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Мы сделали стадион. Надеюсь, до 1 сентября приведем в порядок асфальтное покрытие и будем открывать эту школу. Может, президент приедет, — сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что общеобразовательная школа № 48 попала в список «Большого строительства» Владимира Зеленского». Речь идет об обустройстве футбольного поля со штучным покрытием.

Напомним, что среди объектов «Большого строительства» оказались объекты, которые начали делать в предыдущие годы. В частности, реконструкция школы № 36 в Николаеве, которую официально завершили в 2019 году.

При этом, Николаевская ОГА не запланировала ремонт обрушившейся три года назад школы №1 в Новом Буге. Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета. В январе 2019 года стало известно, что руководство Новобугского педагогического колледжа отказывается продлевать договор аренды с Новобугской общеобразовательной школой №1 из-за предписаний Госпродпотребслужбы.

В октябре 2019 года экс-нардеп Тарас Креминь назвал ситуацию с Новобугской школой «притчей во языцех» чиновников Николаевской ОГА.

Кроме того, в перечень президентского «Большого строительства» попали несколько детских садов, которые ремонтировать начали еще в предыдущем году. Например, детсад №72, который находится в «Малой Коренихе», а также капремонты детских садов №87 и 60 в Николаеве.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы «Большое строительство».