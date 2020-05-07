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Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что к началу следующего учебного года в школе № 48 Корабельного района планируют закончить обустройство прилегающей территории.
Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
— Мы сделали стадион. Надеюсь, до 1 сентября приведем в порядок асфальтное покрытие и будем открывать эту школу. Может, президент приедет, — сказал Александр Сенкевич.
Отметим, что общеобразовательная школа № 48 попала в список «Большого строительства» Владимира Зеленского». Речь идет об обустройстве футбольного поля со штучным покрытием.
Напомним, что среди объектов «Большого строительства» оказались объекты, которые начали делать в предыдущие годы. В частности, реконструкция школы № 36 в Николаеве, которую официально завершили в 2019 году.
При этом, Николаевская ОГА не запланировала ремонт обрушившейся три года назад школы №1 в Новом Буге. Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета. В январе 2019 года стало известно, что руководство Новобугского педагогического колледжа отказывается продлевать договор аренды с Новобугской общеобразовательной школой №1 из-за предписаний Госпродпотребслужбы.
В октябре 2019 года экс-нардеп Тарас Креминь назвал ситуацию с Новобугской школой «притчей во языцех» чиновников Николаевской ОГА.
Кроме того, в перечень президентского «Большого строительства» попали несколько детских садов, которые ремонтировать начали еще в предыдущем году. Например, детсад №72, который находится в «Малой Коренихе», а также капремонты детских садов №87 и 60 в Николаеве.
Ранее сообщалось, что экс-премьер Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы «Большое строительство».
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что к началу следующего учебного года в школе № 48 Корабельного района планируют закончить обустройство прилегающей территории.
Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
— Мы сделали стадион. Надеюсь, до 1 сентября приведем в порядок асфальтное покрытие и будем открывать эту школу. Может, президент приедет, — сказал Александр Сенкевич.
Отметим, что общеобразовательная школа № 48 попала в список «Большого строительства» Владимира Зеленского». Речь идет об обустройстве футбольного поля со штучным покрытием.
Напомним, что среди объектов «Большого строительства» оказались объекты, которые начали делать в предыдущие годы. В частности, реконструкция школы № 36 в Николаеве, которую официально завершили в 2019 году.
При этом, Николаевская ОГА не запланировала ремонт обрушившейся три года назад школы №1 в Новом Буге. Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета. В январе 2019 года стало известно, что руководство Новобугского педагогического колледжа отказывается продлевать договор аренды с Новобугской общеобразовательной школой №1 из-за предписаний Госпродпотребслужбы.
В октябре 2019 года экс-нардеп Тарас Креминь назвал ситуацию с Новобугской школой «притчей во языцех» чиновников Николаевской ОГА.
Кроме того, в перечень президентского «Большого строительства» попали несколько детских садов, которые ремонтировать начали еще в предыдущем году. Например, детсад №72, который находится в «Малой Коренихе», а также капремонты детских садов №87 и 60 в Николаеве.
Ранее сообщалось, что экс-премьер Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы «Большое строительство».
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный