Кабинет министров продлил закрытие пунктов пропуска на государственной границе до 22 мая в рамках карантина в Украине.

Об этом идет речь в постановлении Кабмина.

Согласно постановлению правительства, временное ограничение пересечения границы продлено до 22 мая. Запрет на перевозки авиационным транспортом также были продлены до 22 мая.

Ранее Кабинет министров опубликовал постановление о продлении в Украине карантина до 22 мая с введением определенных ослаблений с 11 мая.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль также сообщил, что карантин скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.