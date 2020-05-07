|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:10
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.16 грн
Кабинет министров продлил закрытие пунктов пропуска на государственной границе до 22 мая в рамках карантина в Украине.
Об этом идет речь в постановлении Кабмина.
Согласно постановлению правительства, временное ограничение пересечения границы продлено до 22 мая. Запрет на перевозки авиационным транспортом также были продлены до 22 мая.
Ранее Кабинет министров опубликовал постановление о продлении в Украине карантина до 22 мая с введением определенных ослаблений с 11 мая.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль также сообщил, что карантин скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Кабинет министров продлил закрытие пунктов пропуска на государственной границе до 22 мая в рамках карантина в Украине.
Об этом идет речь в постановлении Кабмина.
Согласно постановлению правительства, временное ограничение пересечения границы продлено до 22 мая. Запрет на перевозки авиационным транспортом также были продлены до 22 мая.
Ранее Кабинет министров опубликовал постановление о продлении в Украине карантина до 22 мая с введением определенных ослаблений с 11 мая.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль также сообщил, что карантин скорее всего будет продлен еще раз, после 22 мая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный