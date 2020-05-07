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Главного редактора независимого расследовательского агентства «Следствие. Инфо» Анну Бабинец вызвали на допрос в Нацполицию из-за ее запроса к нардепу от «Слуги народа» Александру Дубинскому.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
— Воу! У министра Авакова расследовали все резонансные преступления и добрались до журналистов-расследователей. Сегодня получила повестку от Нацполиции о вызове на допрос. За то, что в декабре написала запрос народному депутату Дубинскому о его связи с Джулиани. Тогда нардеп не ответил, а испугался и пошел к Авакову. И дело пошло – в Главное следственное управление, — написала Анна Бабинец.
По словам Анны Бабинец, ее вызывает следователь Ильмира Чередник, которая еще несколько месяцев назад звонила журналисту как следователь по убийству Павла Шеремета.
Как сообщает «Следствие. Инфо», в письме, которое поступило в адрес агентства, указано, что «в ходе досудебного расследования возникла необходимость в проведении следственного действия – допроса в качестве свидетеля главного редактора ОО «Следствие. Инфо» Бабинец Анны», поэтому просят обеспечить ее явку на 10:00 13 мая в Главное следственное управление Нацполиции.
В самой повестке приведены только номер уголовного производства без деталей, чего именно оно касается. Также указано, что речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК.
В другом письме, подписанном тем же следователем Ильмирой Чередник, есть перечень вопросов, на которые должно ответить агентство. Они касаются запроса, направленного «Следствием.Инфо» народному депутату от «Слуги народа» Александру Дубинскому в декабре 2019 года относительно возможных встреч с фигурантами дела об импичменте американского президента Дональда Трампа. В частности, о возможных контактах с персональным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.
Агентство отмечает, что такие запросы прислали также министру внутренних дел Арсену Авакову и еще 12 должностным лицам.
Сама Анна Бабинец отметила, что за 17 лет работы журналистом никогда не ходила на допрос из-за того, что написала запрос. Она добавила, что обязательно пойдет с юристом, а также снимет и покажет, как «Главное следственное управление расследует такие резонансные дела как запрос к народному депутату Александру Дубинскому».
Ранее сообщалось, что мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который досрочно ослабил карантин в городе, вызвали на допрос.
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Главного редактора независимого расследовательского агентства «Следствие. Инфо» Анну Бабинец вызвали на допрос в Нацполицию из-за ее запроса к нардепу от «Слуги народа» Александру Дубинскому.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
— Воу! У министра Авакова расследовали все резонансные преступления и добрались до журналистов-расследователей. Сегодня получила повестку от Нацполиции о вызове на допрос. За то, что в декабре написала запрос народному депутату Дубинскому о его связи с Джулиани. Тогда нардеп не ответил, а испугался и пошел к Авакову. И дело пошло – в Главное следственное управление, — написала Анна Бабинец.
По словам Анны Бабинец, ее вызывает следователь Ильмира Чередник, которая еще несколько месяцев назад звонила журналисту как следователь по убийству Павла Шеремета.
Как сообщает «Следствие. Инфо», в письме, которое поступило в адрес агентства, указано, что «в ходе досудебного расследования возникла необходимость в проведении следственного действия – допроса в качестве свидетеля главного редактора ОО «Следствие. Инфо» Бабинец Анны», поэтому просят обеспечить ее явку на 10:00 13 мая в Главное следственное управление Нацполиции.
В самой повестке приведены только номер уголовного производства без деталей, чего именно оно касается. Также указано, что речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК.
В другом письме, подписанном тем же следователем Ильмирой Чередник, есть перечень вопросов, на которые должно ответить агентство. Они касаются запроса, направленного «Следствием.Инфо» народному депутату от «Слуги народа» Александру Дубинскому в декабре 2019 года относительно возможных встреч с фигурантами дела об импичменте американского президента Дональда Трампа. В частности, о возможных контактах с персональным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.
Агентство отмечает, что такие запросы прислали также министру внутренних дел Арсену Авакову и еще 12 должностным лицам.
Сама Анна Бабинец отметила, что за 17 лет работы журналистом никогда не ходила на допрос из-за того, что написала запрос. Она добавила, что обязательно пойдет с юристом, а также снимет и покажет, как «Главное следственное управление расследует такие резонансные дела как запрос к народному депутату Александру Дубинскому».
Ранее сообщалось, что мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который досрочно ослабил карантин в городе, вызвали на допрос.
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