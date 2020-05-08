Власть пытается из медицины сделать такую отрасль, которая будет помогать людям.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», передает РБК-Украина.

По его словам, когда Минздрав начал анализировать старую версию второго этапа медицинской реформы, то увидел, что по всей Украине должны закрыться 332 больнице.

— Они получили на 50% меньше средств, чем даже в прошлом году. Нас ждет освобождение от 50 до 70 тысяч наших медицинских работников, — заявил глава Минздрава.

Он также отметил, что второй этап реформы фактически предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы, закрытие 70-80% психиатрических больниц, в которых находится около 22 тысяч больных.

— Под угрозой оказалась экстренная медицинская помощь. В некоторых областях недофинансирование на уровне 60-80%. Это приведет к сокращению 30% бригад скорой помощи, — заявил Максим Степанов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал ряд положений медицинской реформы, но сворачивать полностью ее не планирует, потому что сейчас медицина в Украине «в шаге от комы».