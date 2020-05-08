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Пандемия коронавирус показала неэффективность системы финансирования инфекционных больниц по принципу «деньги идут за пациентом», который предусматривала предыдущая медицинская реформа.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы «Право на власть».
По его словам, в инфекционных больницах невозможно спрогнозировать количество случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть.
— Я признаю, коронавирус показал: нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом, за болезнью. Потому что там нужно финансировать готовность к реагированию. Мы не можем профинансировать, ведь мы не знаем то количество случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть. Коронавирус показал: никто не готовився к такого количества инфекционной болезни, — заявил Виктор Ляшко.
Он подчеркнул, что во время выстраивания системы здравоохранения необходимо учитывать возможность чрезвычайных ситуаций.
— Мы строим мирную систему - мы строим систему для военного положения, в том числе и для чрезвычайных ситуаций. Это вещи, которые нужно учитывать, мы это не учли, — отметил Виктор Ляшко.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал ряд положений медицинской реформы, но сворачивать полностью ее не планирует, потому что сейчас медицина в Украине «в шаге от комы».
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Пандемия коронавирус показала неэффективность системы финансирования инфекционных больниц по принципу «деньги идут за пациентом», который предусматривала предыдущая медицинская реформа.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы «Право на власть».
По его словам, в инфекционных больницах невозможно спрогнозировать количество случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть.
— Я признаю, коронавирус показал: нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом, за болезнью. Потому что там нужно финансировать готовность к реагированию. Мы не можем профинансировать, ведь мы не знаем то количество случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть. Коронавирус показал: никто не готовився к такого количества инфекционной болезни, — заявил Виктор Ляшко.
Он подчеркнул, что во время выстраивания системы здравоохранения необходимо учитывать возможность чрезвычайных ситуаций.
— Мы строим мирную систему - мы строим систему для военного положения, в том числе и для чрезвычайных ситуаций. Это вещи, которые нужно учитывать, мы это не учли, — отметил Виктор Ляшко.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал ряд положений медицинской реформы, но сворачивать полностью ее не планирует, потому что сейчас медицина в Украине «в шаге от комы».
|
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|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный