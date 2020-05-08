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За минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наибольшим числом за время проведения ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Таким образом, общее количество инфицированных в области составляет 660 человек.
Также зафиксирован еще один летальный случай – 7 мая в реанимации госпитале для ветеранов войн и репрессированных скончался 62-летний житель Червонограда. Анализ показал наличие COVID-19 у пациента 3 мая. У него были сопутствующие болезни – хроническая легочная патология и бронхиальная астма.
Таким образом, общее число жертв инфекции в области увеличилось до 18.
В связи с ростом заболеваемости городской голова Львова Андрей Садовый созвал заседание городского штаба по противодействию коронавирусу.
— +65 инфицированных коронавируса на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это наибольший результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба, - написал Андрей Садовый на своей странице в Facebook.
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За минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наибольшим числом за время проведения ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Таким образом, общее количество инфицированных в области составляет 660 человек.
Также зафиксирован еще один летальный случай – 7 мая в реанимации госпитале для ветеранов войн и репрессированных скончался 62-летний житель Червонограда. Анализ показал наличие COVID-19 у пациента 3 мая. У него были сопутствующие болезни – хроническая легочная патология и бронхиальная астма.
Таким образом, общее число жертв инфекции в области увеличилось до 18.
В связи с ростом заболеваемости городской голова Львова Андрей Садовый созвал заседание городского штаба по противодействию коронавирусу.
— +65 инфицированных коронавируса на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это наибольший результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба, - написал Андрей Садовый на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что за сутки в Украине от коронавируса выздоровело 310 пациентов
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный