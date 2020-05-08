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Некоторые областные государственные администрации потратили государственную субвенцию, которую должны были направить на 300% доплату медикам, которые борются с коронавирусом, на закупку медтехники и оборудования в больницы.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире программы «Мокрик По Живому» на hromadske.
«То есть она была использована якобы на медицинские цели, но не на зарплату», — сказал Немчинов.
По его мнению, потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации, поэтому есть основания привлекать к ответственности глав ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержки по выплатам надбавок медрабоникам, которые борются с коронавирусом, и пригрозил главам облгосадминистраций увольнением.
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Некоторые областные государственные администрации потратили государственную субвенцию, которую должны были направить на 300% доплату медикам, которые борются с коронавирусом, на закупку медтехники и оборудования в больницы.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире программы «Мокрик По Живому» на hromadske.
«То есть она была использована якобы на медицинские цели, но не на зарплату», — сказал Немчинов.
По его мнению, потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации, поэтому есть основания привлекать к ответственности глав ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержки по выплатам надбавок медрабоникам, которые борются с коронавирусом, и пригрозил главам облгосадминистраций увольнением.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный