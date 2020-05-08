Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире программы «Мокрик По Живому» на hromadske.

«То есть она была использована якобы на медицинские цели, но не на зарплату», — сказал Немчинов.

По его мнению, потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации, поэтому есть основания привлекать к ответственности глав ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержки по выплатам надбавок медрабоникам, которые борются с коронавирусом, и пригрозил главам облгосадминистраций увольнением.