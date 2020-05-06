Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержки по выплатам надбавок медрабоникам, которые борются с коронавирусом, и пригрозил главам облгосадминистраций увольнением.

Об этом он заявил в традиционном видеообращении.

Владимир Зеленский напомнил, что еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19.

— Однако в отдельных областях эти средства не были выплачены. Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, поэтому не могу сказать всех слов, которые заслужили отдельные чиновники на местах, — сказал он.

резидент добавил, что главы облгосадминистраций в регионах, где такая проблема существует, могут лишиться не только зарплат, но и своих должностей.

— Уважаемые председателя ОГА, поручаю быстрее погасить задолженность перед врачами, иначе можете остаться не только без заработной платы, но и без должности. На следующей неделе мы получим информацию по каждой больнице и каждому медицинскому работнику по получению зарплаты и надбавок, — резюмировал он.

Ранее главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.

— Сегодня мне говорят финансисты управления, ссылаясь на финуправление облгосадминистрации, что я нарушу закон, буду нести административную и уголовную ответственность, если выплачу зарплату за апрель работникам больницы. Почему? Потому что это будет «нецелевое использование средств» А потому я должна заплатить за апрель доплату, а зарплату не платить. Но люди отработали месяц, апрель, честно, рискуя собственной жизни, в сложных условиях моральной и профессиональной нагрузки, — сказал она, комментируя ситуацию.