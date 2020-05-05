В КНП «Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр» возникла сложность с финансированием и как следствие необходимость отправить в неоплачиваемый отпуск медперсонала 6 и 12 отделения тубдиспансера.

Об этом сообщают «Новости-N» со ссылкой на сотрудника медицинского центра.

По его словам, начальник управления охраны здоровья Николаевской ОГА Павел Георгиев дал приказ отправить медработников, в том числе и сотрудников пенсионного возраста, в неоплачиваемый отпуск.

Исполняющий обязанности главного врача КНП «Николаевского регионального фтизиопульмонологического медицинского центра» Игорь Поляков заявил, что пока вопрос о работе сотрудников тубдиспансера находится на стадии обсуждения.

Он добавил, что больница не может выплачивать зарплату всему персоналу, так как с апреля перестала получать медицинскую субвенцию.

— Сейчас произошла нерегулируемая ситуация на тех уровнях, которые не касаются непосредственной работы медицинских учреждений. По этому временные ограничения неизбежны. Мы перестали с апреля месяца получать медицинскую субвенцию, которую тратили на зарплату — по 4,5 миллиона гривен в месяц. Сейчас мы себе этого позволить не можем, потому что получаем деньги от Национальной службы здоровья. Подписание договора с НСЗ не удовлетворяет на данный момент запросы кадрового потенциала учреждения. Эти вопросы сейчас на стадии урегулирования и обсуждения. Во многих медучреждениях сотрудники, понимая проблемы, ушли в отпуск на неделю-две. Такие изменения ожидаются и у нас, сейчас создана комиссия, которая будет рассматривать эти вопросы, - рассказал Игорь Поляков.

Также он отметил, что руководство тубдиспансера не будет насильно отправлять своих подчиненных в отпуск.

— Пока люди сами не напишут заявление, никто насильно никого отправлять в отпуск не будет. У нас будет собираться соответствующая группа по этому вопросу, как группа решит, так и будет. Все будет согласовано с профсоюзом, с юристами, только тогда будет вынесен окончательный вердикт, - заявил Игорь Поляков.

Напомним, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.