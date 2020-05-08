Верховная Рада может рассмотреть законопроект о банках уже в среду, 13 мая.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Укринформ.

— По состоянию на сегодня поступили правки (к законопроекту о банках, – прм.) от депутатских фракций и групп, но, если не ошибаюсь, их предоставили еще не все. Комитет обработает, добавит те правки, которые были учтены, и только после этого они будут внесены в сессионный зал. Объективно я думаю, что это состоится в среду (13 мая, – прим.), и это даст возможность проголосовать законопроект, — сказал Дмитрий Разумков.

Спикер отметил, что сейчас формируется письмо с подписями депутатов и документы, которые предлагаются на рассмотрение в среду. На рассмотрение планируется плюс-минус двадцать пять вопросов.

По его словам, законопроект проходит достаточно быстро, насколько это возможно в соответствии с Регламентом, и с учетом условий, в которых работает парламент.

Напомним, ародный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что после принятия парламентом закона о банках Нацбанк станет выше Конституции, и нарушает 11 статей.