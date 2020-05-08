После окончания пандемии коронавируса и открытия европейскими странами своих границ у украинцев вряд ли возникнут проблемы с прохождением границы.

Об этом в интервью LB.ua сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– По приграничному движению мы не видим никаких деструктивных явлений. Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима, - отметил министр.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также предположил, что Шенгенская зона на время пандемии из абсолютного принципа превратится в относительный.

– То есть, все будет регулироваться в зависимости от ситуации. Но свободу передвижения внутри самой шенгенской зоны, конечно, никто отменять не будет. Потому что это одно из фундаментальных достижений. Да и вообще отменить «шенген» – это поставить под вопрос одну из основ Европейского Союза. Это как выбить из фундамента камень, - сказал Кулеба.

В то же время он считает, что для Украины вопрос присоединение к Шенгенской зоне пока остро не стоит, ведь, как указал Дмитрий Кулеба, этот процесс займет определенное время.

Напомним, министерство иностранных дел Украины прогнозирует, что полноценное международное авиасообщение в течение этого лета не возобновится.