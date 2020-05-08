В пятницу, 8 мая, в горсовете Харькове проходят обыски по делу о растрате бюджетных средств.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, обыски проходят в департаментах горсовета, по месту жительства их руководителей, а также на коммунальных предприятиях и субъектах хозяйствования.

Расследуются факты завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению Харькова на общую сумму более 28 миллионов гривен.