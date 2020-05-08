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Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, обыски проходят в департаментах горсовета, по месту жительства их руководителей, а также на коммунальных предприятиях и субъектах хозяйствования.
Расследуются факты завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению Харькова на общую сумму более 28 миллионов гривен.
В данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны.
По словам представителя прокуратуры Дмитрия Чубенко, обыски проходят на основании уголовного производства по части 3 статьи 191 УК Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), пишет Укринформ.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, 25 апреля мэра Покрова Александра Шаповала задержали по подозрению в присвоении крупной суммы бюджетных средств. В прокуратуре заявили, что Александр Шаповал с группой лиц составляли акты выполненных работ, в которых вносили заведомо ложные сведения о фактическом объеме и стоимости работ.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич поддержал мэра Покрова, которого подозревают в растратах бюджетных средств, он надеется, что это не начало борьбы центральной власти с мэрами накануне местных выборов.
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Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, обыски проходят в департаментах горсовета, по месту жительства их руководителей, а также на коммунальных предприятиях и субъектах хозяйствования.
Расследуются факты завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению Харькова на общую сумму более 28 миллионов гривен.
В данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны.
По словам представителя прокуратуры Дмитрия Чубенко, обыски проходят на основании уголовного производства по части 3 статьи 191 УК Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), пишет Укринформ.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, 25 апреля мэра Покрова Александра Шаповала задержали по подозрению в присвоении крупной суммы бюджетных средств. В прокуратуре заявили, что Александр Шаповал с группой лиц составляли акты выполненных работ, в которых вносили заведомо ложные сведения о фактическом объеме и стоимости работ.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич поддержал мэра Покрова, которого подозревают в растратах бюджетных средств, он надеется, что это не начало борьбы центральной власти с мэрами накануне местных выборов.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный