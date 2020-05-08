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Постоянное представительство Украины при ООН осудило установку на центральной улице Генерала Петрова в оккупированном Севастополе баннера с портретом Сталина и надписью «Это наша победа».
Об этом говорится в Twitter миссии.
— В 1944 году его (Сталина, - прим.) режим совершил массовую этническую чистку — в течение трех дней более 190 тысяч крымских татар были депортированы в вагонах для крупного рогатого скота в Азию. Многие погибли в пути. Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население, - сказано в сообщении.
В оккупированном Россией Крыму после 2014 года отмечают советский и российский праздник «День победы», как праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией. В Украине, за исключением временно оккупированных территорий, 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Ранее сообщалось, что в Севастополе накануне 9 мая установили инсталляции с датами «Великой Отечественной войны» и противотанковым «ежом». На центральной улице Генерала Петрова вывесили баннер с портретом Сталина и надписью «Это наша победа».
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Постоянное представительство Украины при ООН осудило установку на центральной улице Генерала Петрова в оккупированном Севастополе баннера с портретом Сталина и надписью «Это наша победа».
Об этом говорится в Twitter миссии.
— В 1944 году его (Сталина, - прим.) режим совершил массовую этническую чистку — в течение трех дней более 190 тысяч крымских татар были депортированы в вагонах для крупного рогатого скота в Азию. Многие погибли в пути. Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население, - сказано в сообщении.
В оккупированном Россией Крыму после 2014 года отмечают советский и российский праздник «День победы», как праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией. В Украине, за исключением временно оккупированных территорий, 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Ранее сообщалось, что в Севастополе накануне 9 мая установили инсталляции с датами «Великой Отечественной войны» и противотанковым «ежом». На центральной улице Генерала Петрова вывесили баннер с портретом Сталина и надписью «Это наша победа».
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный