Постоянное представительство Украины при ООН осудило установку на центральной улице Генерала Петрова в оккупированном Севастополе баннера с портретом Сталина и надписью «Это наша победа».

Об этом говорится в Twitter миссии.

— В 1944 году его (Сталина, - прим.) режим совершил массовую этническую чистку — в течение трех дней более 190 тысяч крымских татар были депортированы в вагонах для крупного рогатого скота в Азию. Многие погибли в пути. Россия никогда не упустит шанс оскорбить местное население, - сказано в сообщении.

В оккупированном Россией Крыму после 2014 года отмечают советский и российский праздник «День победы», как праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией. В Украине, за исключением временно оккупированных территорий, 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что в Севастополе накануне 9 мая установили инсталляции с датами «Великой Отечественной войны» и противотанковым «ежом». На центральной улице Генерала Петрова вывесили баннер с портретом Сталина и надписью «Это наша победа».