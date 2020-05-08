Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Грузия совершила ошибку, отозвав посла для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Об этом он заявил журналистам во время визита в Луганскую область, сообщает hromadske.

— У нас с Грузией и грузинским народом прекрасные отношения. Мы не будем отзывать на консультации посла из Грузии несмотря ни на что. Отношения между нашими странами дольше, чем любое руководство любой страны. Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны, - заявил Владимир Зеленский.

По мнению главы государства, после проведения консультаций власти Грузии поймут, что решение назначить Саакашвили — часть внутренней политики Украины.

— Саакашвили — гражданин Украины, у него украинский паспорт. И я, будучи президентом, назначил его главой Исполкома реформ при президенте Украины, - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

После чего министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна отзывает своего посла в Киеве в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ.