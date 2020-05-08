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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Также боевики использовали беспилотник.
В штабе отметили, что раненым оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Напомним, за прошедшие сутки, 7 мая, в зоне боевых действий на востоке Украины пророссийские боевики 21 раз открывали огонь. В результате обстрелов пострадали шесть украинских военных.
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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Также боевики использовали беспилотник.
В штабе отметили, что раненым оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Напомним, за прошедшие сутки, 7 мая, в зоне боевых действий на востоке Украины пророссийские боевики 21 раз открывали огонь. В результате обстрелов пострадали шесть украинских военных.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный