Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Также боевики использовали беспилотник.

В штабе отметили, что раненым оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 мая, в зоне боевых действий на востоке Украины пророссийские боевики 21 раз открывали огонь. В результате обстрелов пострадали шесть украинских военных.