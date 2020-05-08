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Во Львове из-за стремительного увеличения числа больных коронавирусом с 11 мая людям разрешат гулять в парках и скверах, но парикмахерские, салоны красоты, библиотеки и музеи будут по-прежнему закрыты.
Об этом во время брифинга заявил мэр Львова Андрей Садовый.
Он отметил, что после консультаций с эпидемиологами решили с 11 мая открыть для посетителей парки, скверы и спортивные площадки для индивидуальных занятий спортом.
Почти все музеи и библиотеки будут закрыты. Откроют только Лычаковское кладбище для посетителей и музей «Шевченковский гай» под открытым небом.
С 11 мая позволят работать книжным магазинам, непродовольственным магазинам, в частности строительным, также откроют летние террасы кафе и ресторанов, но с соблюдением санитарных норм.
В то же время парикмахерские, салоны красоты, маникюрные кабинеты и магазины, где продают одежду и обувь 11 мая не откроют. Закрытыми будут оставаться и визовые центры.
«Эти решения мы будем принимать 12 мая после анализа эпидемиологической ситуации», — сказал Андрей Садовой.
Напомним, за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наибольшим числом за время проведения ПЦР-тестов. Таким образом, общее количество инфицированных в области составляет 660 человек.
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Во Львове из-за стремительного увеличения числа больных коронавирусом с 11 мая людям разрешат гулять в парках и скверах, но парикмахерские, салоны красоты, библиотеки и музеи будут по-прежнему закрыты.
Об этом во время брифинга заявил мэр Львова Андрей Садовый.
Он отметил, что после консультаций с эпидемиологами решили с 11 мая открыть для посетителей парки, скверы и спортивные площадки для индивидуальных занятий спортом.
Почти все музеи и библиотеки будут закрыты. Откроют только Лычаковское кладбище для посетителей и музей «Шевченковский гай» под открытым небом.
С 11 мая позволят работать книжным магазинам, непродовольственным магазинам, в частности строительным, также откроют летние террасы кафе и ресторанов, но с соблюдением санитарных норм.
В то же время парикмахерские, салоны красоты, маникюрные кабинеты и магазины, где продают одежду и обувь 11 мая не откроют. Закрытыми будут оставаться и визовые центры.
«Эти решения мы будем принимать 12 мая после анализа эпидемиологической ситуации», — сказал Андрей Садовой.
Напомним, за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наибольшим числом за время проведения ПЦР-тестов. Таким образом, общее количество инфицированных в области составляет 660 человек.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный