Во Львове из-за стремительного увеличения числа больных коронавирусом с 11 мая людям разрешат гулять в парках и скверах, но парикмахерские, салоны красоты, библиотеки и музеи будут по-прежнему закрыты.

Об этом во время брифинга заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Он отметил, что после консультаций с эпидемиологами решили с 11 мая открыть для посетителей парки, скверы и спортивные площадки для индивидуальных занятий спортом.

Почти все музеи и библиотеки будут закрыты. Откроют только Лычаковское кладбище для посетителей и музей «Шевченковский гай» под открытым небом.

С 11 мая позволят работать книжным магазинам, непродовольственным магазинам, в частности строительным, также откроют летние террасы кафе и ресторанов, но с соблюдением санитарных норм.

В то же время парикмахерские, салоны красоты, маникюрные кабинеты и магазины, где продают одежду и обувь 11 мая не откроют. Закрытыми будут оставаться и визовые центры.

«Эти решения мы будем принимать 12 мая после анализа эпидемиологической ситуации», — сказал Андрей Садовой.

Напомним, за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наибольшим числом за время проведения ПЦР-тестов. Таким образом, общее количество инфицированных в области составляет 660 человек.