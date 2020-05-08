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Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.
Об этом глава ведомства Максим Степанов заявил во время встречи с главой представительства Детского Фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер, сообщается на сайте Минздрава.
— Безопасность и здоровье украинцев — наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел, - сказал министр.
Он добавил, что сейчас Минздрав решает, какое число сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать.
Напомним, что среди 12 человек, у которых подтвердили коронавирусное заболевание в течение последних суток в Николаеве, пять военнослужащих.
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Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.
Об этом глава ведомства Максим Степанов заявил во время встречи с главой представительства Детского Фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер, сообщается на сайте Минздрава.
— Безопасность и здоровье украинцев — наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел, - сказал министр.
Он добавил, что сейчас Минздрав решает, какое число сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать.
Напомним, что среди 12 человек, у которых подтвердили коронавирусное заболевание в течение последних суток в Николаеве, пять военнослужащих.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный