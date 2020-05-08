Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Об этом глава ведомства Максим Степанов заявил во время встречи с главой представительства Детского Фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер, сообщается на сайте Минздрава.

— Безопасность и здоровье украинцев — наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел, - сказал министр.

Он добавил, что сейчас Минздрав решает, какое число сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать.

Напомним, что среди 12 человек, у которых подтвердили коронавирусное заболевание в течение последних суток в Николаеве, пять военнослужащих.