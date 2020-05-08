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Генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась в НАПК из-за возможного конфликта интересов в деле о недекларировании ею имущества.
Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора.
Глава ведомства также постановила об отводе руководителя органа прокуратуры и генпрокурора в данном деле.
— Заявитель по делу — лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора. Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве, — сказала Ирина Венедиктова.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро не открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования квартиры в Киеве генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, о чем снимали сюжет журналисты программы «Схемы».
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Генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась в НАПК из-за возможного конфликта интересов в деле о недекларировании ею имущества.
Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора.
Глава ведомства также постановила об отводе руководителя органа прокуратуры и генпрокурора в данном деле.
— Заявитель по делу — лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора. Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве, — сказала Ирина Венедиктова.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро не открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования квартиры в Киеве генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, о чем снимали сюжет журналисты программы «Схемы».
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный