Генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась в НАПК из-за возможного конфликта интересов в деле о недекларировании ею имущества.

Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора.

Глава ведомства также постановила об отводе руководителя органа прокуратуры и генпрокурора в данном деле.

— Заявитель по делу — лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора. Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве, — сказала Ирина Венедиктова.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро не открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования квартиры в Киеве генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, о чем снимали сюжет журналисты программы «Схемы».