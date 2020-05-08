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Премьер Британии и президент России обменялись поздравлениями по случаю Дня победы в Европе.
Как пишет «Европейская правда», соответствующие сообщения размещены на официальных сайтах Даунинг-стрит и Кремля.
Как пишет пресс-служба Бориса Джонсона, в разговоре лидеры отметили «сотрудничество между британскими и российскими силами» во время Второй мировой войны, и героизм и жертвы всех, кто отдал свои жизни на войне.
— Премьер-министр четко отметил, что мы должны поддерживать диалог, но остаются препятствия для дальнейшего прогресса, — говорится в сообщении Даунинг-стрит.
Сообщается, что лидеры «обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и согласились относительно важности продолжения совместной работы и вместе с другими странами для преодоления болезни».
Премьер Великобритании пригласил Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцины, который Великобритания виртуально проведет в июне, «для усиления систем здравоохранения и борьбы с коронавирусом в беднейших странах мира».
В сообщении Кремля говорится, что Путин отметил вклад британских моряков-участников северных конвоев, а Борис Джонсон 2выразил благодарность от имени британского народа в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижении победы над общим врагом».
Кроме того, добавляют в Кремле, «констатировано, что боевое сотрудничество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным угрозам и вызовам, одним из которых является пандемия коронавируса», и что с обеих сторон «выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, которые стоят на повестке дня российско-британских отношений, а также по решению актуальных международных проблем».
6 мая состоялась также телефонный разговор на уровне министров иностранных дел — Доминика Рааба и Сергея Лаврова. Как сообщает Reuters со ссылкой на российский МИД, во время него озвучили намерения «улучшить сотрудничество». Министры обсудили пандемии коронавируса, ситуацию в Сирии и в Украине.
Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
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Премьер Британии и президент России обменялись поздравлениями по случаю Дня победы в Европе.
Как пишет «Европейская правда», соответствующие сообщения размещены на официальных сайтах Даунинг-стрит и Кремля.
Как пишет пресс-служба Бориса Джонсона, в разговоре лидеры отметили «сотрудничество между британскими и российскими силами» во время Второй мировой войны, и героизм и жертвы всех, кто отдал свои жизни на войне.
— Премьер-министр четко отметил, что мы должны поддерживать диалог, но остаются препятствия для дальнейшего прогресса, — говорится в сообщении Даунинг-стрит.
Сообщается, что лидеры «обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и согласились относительно важности продолжения совместной работы и вместе с другими странами для преодоления болезни».
Премьер Великобритании пригласил Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцины, который Великобритания виртуально проведет в июне, «для усиления систем здравоохранения и борьбы с коронавирусом в беднейших странах мира».
В сообщении Кремля говорится, что Путин отметил вклад британских моряков-участников северных конвоев, а Борис Джонсон 2выразил благодарность от имени британского народа в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижении победы над общим врагом».
Кроме того, добавляют в Кремле, «констатировано, что боевое сотрудничество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным угрозам и вызовам, одним из которых является пандемия коронавируса», и что с обеих сторон «выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, которые стоят на повестке дня российско-британских отношений, а также по решению актуальных международных проблем».
6 мая состоялась также телефонный разговор на уровне министров иностранных дел — Доминика Рааба и Сергея Лаврова. Как сообщает Reuters со ссылкой на российский МИД, во время него озвучили намерения «улучшить сотрудничество». Министры обсудили пандемии коронавируса, ситуацию в Сирии и в Украине.
Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный