В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить наказание за производство и ношение георгиевской ленты.

Документ №3457 под названием Проект закона о признании утратившим силу закона Украины «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» был подан в парламент 8 мая.

Автором законопроекта является народный депутат от Оппозиционной платформы − за жизнь Нестор Шуфрич. Текст документа пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, решение о запрете «георгиевской ленты» не поддерживает около трети украинских граждан.