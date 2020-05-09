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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить наказание за производство и ношение георгиевской ленты.
Документ №3457 под названием Проект закона о признании утратившим силу закона Украины «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» был подан в парламент 8 мая.
Автором законопроекта является народный депутат от Оппозиционной платформы − за жизнь Нестор Шуфрич. Текст документа пока отсутствует.
Ранее сообщалось, что согласно исследованию, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, решение о запрете «георгиевской ленты» не поддерживает около трети украинских граждан.
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить наказание за производство и ношение георгиевской ленты.
Документ №3457 под названием Проект закона о признании утратившим силу закона Украины «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» был подан в парламент 8 мая.
Автором законопроекта является народный депутат от Оппозиционной платформы − за жизнь Нестор Шуфрич. Текст документа пока отсутствует.
Ранее сообщалось, что согласно исследованию, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, решение о запрете «георгиевской ленты» не поддерживает около трети украинских граждан.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный