Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в парке Вечной Славы в Киеве.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Вскоре после этого Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область. Там он посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне, и также возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

— На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце, — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня украинцы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 75-ю годовщину. Торжественный праздник памяти и почтения в нынешнем виде появился в Украине в 2016 году.