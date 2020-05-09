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Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в парке Вечной Славы в Киеве.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Вскоре после этого Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область. Там он посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне, и также возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.
— На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце, — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, сегодня украинцы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 75-ю годовщину. Торжественный праздник памяти и почтения в нынешнем виде появился в Украине в 2016 году.
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Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в парке Вечной Славы в Киеве.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Вскоре после этого Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область. Там он посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне, и также возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.
— На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце, — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, сегодня украинцы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 75-ю годовщину. Торжественный праздник памяти и почтения в нынешнем виде появился в Украине в 2016 году.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный