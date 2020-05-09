Сегодня украинцы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 75-ю годовщину. Торжественный праздник памяти и почтения в нынешнем виде появился в Украине в 2016 году.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне официально сменил День победы в 2016 году, хотя еще в 2015, к 70-летней годовщине, было принято решение отмечать праздник в измененном виде.

Новый праздник направлен на декоммунизацию и предусматривает отказ от советской символики (в настоящее время коммунистическая и нацистская символика официально запрещены), а также вытеснение термина Великая Отечественная война, заменяемого на Вторая мировая война.

Так, праздник остается днем памяти, но в его суть вложено переосмысление исторических событий Второй мировой, отказ от празднества в пользу почтения памяти каждого борца с нацизмом, выражение солидарности между странами и народами Объединенных Наций. Теперь главным сопровождающим знаком Дня победы над нацизмом признан цветок красного мака, давно ставший символом дней памяти о событиях Второй мировой войны.

В праздник организовываются просветительские проекты, лекции, посвященные соответствующей тематике. При этом проводятся торжественные церемонии.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан воздержаться от массовых мероприятий 9 мая, чтобы не нарушать нормы карантина.