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Сегодня украинцы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 75-ю годовщину. Торжественный праздник памяти и почтения в нынешнем виде появился в Украине в 2016 году.
День победы над нацизмом во Второй мировой войне официально сменил День победы в 2016 году, хотя еще в 2015, к 70-летней годовщине, было принято решение отмечать праздник в измененном виде.
Новый праздник направлен на декоммунизацию и предусматривает отказ от советской символики (в настоящее время коммунистическая и нацистская символика официально запрещены), а также вытеснение термина Великая Отечественная война, заменяемого на Вторая мировая война.
Так, праздник остается днем памяти, но в его суть вложено переосмысление исторических событий Второй мировой, отказ от празднества в пользу почтения памяти каждого борца с нацизмом, выражение солидарности между странами и народами Объединенных Наций. Теперь главным сопровождающим знаком Дня победы над нацизмом признан цветок красного мака, давно ставший символом дней памяти о событиях Второй мировой войны.
В праздник организовываются просветительские проекты, лекции, посвященные соответствующей тематике. При этом проводятся торжественные церемонии.
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Сегодня украинцы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 75-ю годовщину. Торжественный праздник памяти и почтения в нынешнем виде появился в Украине в 2016 году.
День победы над нацизмом во Второй мировой войне официально сменил День победы в 2016 году, хотя еще в 2015, к 70-летней годовщине, было принято решение отмечать праздник в измененном виде.
Новый праздник направлен на декоммунизацию и предусматривает отказ от советской символики (в настоящее время коммунистическая и нацистская символика официально запрещены), а также вытеснение термина Великая Отечественная война, заменяемого на Вторая мировая война.
Так, праздник остается днем памяти, но в его суть вложено переосмысление исторических событий Второй мировой, отказ от празднества в пользу почтения памяти каждого борца с нацизмом, выражение солидарности между странами и народами Объединенных Наций. Теперь главным сопровождающим знаком Дня победы над нацизмом признан цветок красного мака, давно ставший символом дней памяти о событиях Второй мировой войны.
В праздник организовываются просветительские проекты, лекции, посвященные соответствующей тематике. При этом проводятся торжественные церемонии.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан воздержаться от массовых мероприятий 9 мая, чтобы не нарушать нормы карантина.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный