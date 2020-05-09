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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что День победы - это важный день, а не рекламная компания и не конкурс танцев на костях.
Об этом президент заявил во время обращения к украинцам по случаю 75-й годовщины Дня победы в Facebook.
По словам Зеленского, для чествования подвига каждого, кто приближал Победу, главное не громкость, а искренность.
— Помня все ужасы того периода, мы не делаем с войны культ. И этот важный день - не рекламная кампания, не соревнования лозунгов, не помпезные конкурс танцев на костях. Потому что для чествования подвига каждого, кто приближал Победу, главное не громкость, а искренность. И наша победа у каждого вот здесь (в сердце, - прим.), — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в парке Вечной Славы в Киеве.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что День победы - это важный день, а не рекламная компания и не конкурс танцев на костях.
Об этом президент заявил во время обращения к украинцам по случаю 75-й годовщины Дня победы в Facebook.
По словам Зеленского, для чествования подвига каждого, кто приближал Победу, главное не громкость, а искренность.
— Помня все ужасы того периода, мы не делаем с войны культ. И этот важный день - не рекламная кампания, не соревнования лозунгов, не помпезные конкурс танцев на костях. Потому что для чествования подвига каждого, кто приближал Победу, главное не громкость, а искренность. И наша победа у каждого вот здесь (в сердце, - прим.), — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в парке Вечной Славы в Киеве.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный