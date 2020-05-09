Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что День победы - это важный день, а не рекламная компания и не конкурс танцев на костях.

Об этом президент заявил во время обращения к украинцам по случаю 75-й годовщины Дня победы в Facebook.

По словам Зеленского, для чествования подвига каждого, кто приближал Победу, главное не громкость, а искренность.

— Помня все ужасы того периода, мы не делаем с войны культ. И этот важный день - не рекламная кампания, не соревнования лозунгов, не помпезные конкурс танцев на костях. Потому что для чествования подвига каждого, кто приближал Победу, главное не громкость, а искренность. И наша победа у каждого вот здесь (в сердце, - прим.), — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в парке Вечной Славы в Киеве.