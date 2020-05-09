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Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил Объединенную Европу с Днем рождения.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Петр Порошенко поблагодарил страны евросоюза за помощь и поддержку Украине.
— «Европа не будет создана сразу, или согласно одному единому плану. Она будет построена путем конкретных достижений, которые сначала создадут де-факто солидарность». Именно таким словам 9 мая 1950 изображал будущую Объединенную Европу один из ее отцов-основателей Роберт Шуман. Понадобятся десятилетия веры, воспитания и защиты общих ценностей и кропотливой работы для того, чтобы бывшая мечта выросла в мощный континентальный проект. Этот проект преодолел не одно испытание и каждый раз выходил сильнее. Убежден, что ЕС с достоинством пройдет и нынешние сложные испытания, станет еще сильнее и крепче. Украина всегда была и остается преданным союзником ЕС в утверждении общих ценностей, свободы и стабильности, а также в нашем общем деле по построению Европы непререкаемого авторитета верховенства права, надежды на процветающее будущее для всех и свободной от территориальных посягательств и распределительных линий. Благодарим Евросоюза за неизменную и твердую поддержку как на полях реформ, так и на фронте противодействия российской агрессии. Будущее Украины в ЕС! Вместе мы обязательно победим. С Днем рождения, Европа! — заявил Петр Порошенко.
Напомним, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приветствовал результаты саммита «ЕС - Западные Балканы», который состоялся в онлайн-формате.
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Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил Объединенную Европу с Днем рождения.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Петр Порошенко поблагодарил страны евросоюза за помощь и поддержку Украине.
— «Европа не будет создана сразу, или согласно одному единому плану. Она будет построена путем конкретных достижений, которые сначала создадут де-факто солидарность». Именно таким словам 9 мая 1950 изображал будущую Объединенную Европу один из ее отцов-основателей Роберт Шуман. Понадобятся десятилетия веры, воспитания и защиты общих ценностей и кропотливой работы для того, чтобы бывшая мечта выросла в мощный континентальный проект. Этот проект преодолел не одно испытание и каждый раз выходил сильнее. Убежден, что ЕС с достоинством пройдет и нынешние сложные испытания, станет еще сильнее и крепче. Украина всегда была и остается преданным союзником ЕС в утверждении общих ценностей, свободы и стабильности, а также в нашем общем деле по построению Европы непререкаемого авторитета верховенства права, надежды на процветающее будущее для всех и свободной от территориальных посягательств и распределительных линий. Благодарим Евросоюза за неизменную и твердую поддержку как на полях реформ, так и на фронте противодействия российской агрессии. Будущее Украины в ЕС! Вместе мы обязательно победим. С Днем рождения, Европа! — заявил Петр Порошенко.
Напомним, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приветствовал результаты саммита «ЕС - Западные Балканы», который состоялся в онлайн-формате.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный