Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил Объединенную Европу с Днем рождения.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Петр Порошенко поблагодарил страны евросоюза за помощь и поддержку Украине.

— «Европа не будет создана сразу, или согласно одному единому плану. Она будет построена путем конкретных достижений, которые сначала создадут де-факто солидарность». Именно таким словам 9 мая 1950 изображал будущую Объединенную Европу один из ее отцов-основателей Роберт Шуман. Понадобятся десятилетия веры, воспитания и защиты общих ценностей и кропотливой работы для того, чтобы бывшая мечта выросла в мощный континентальный проект. Этот проект преодолел не одно испытание и каждый раз выходил сильнее. Убежден, что ЕС с достоинством пройдет и нынешние сложные испытания, станет еще сильнее и крепче. Украина всегда была и остается преданным союзником ЕС в утверждении общих ценностей, свободы и стабильности, а также в нашем общем деле по построению Европы непререкаемого авторитета верховенства права, надежды на процветающее будущее для всех и свободной от территориальных посягательств и распределительных линий. Благодарим Евросоюза за неизменную и твердую поддержку как на полях реформ, так и на фронте противодействия российской агрессии. Будущее Украины в ЕС! Вместе мы обязательно победим. С Днем рождения, Европа! — заявил Петр Порошенко.