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Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приветствовал результаты саммита «ЕС - Западные Балканы», который состоялся в онлайн-формате.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Петр Порошенко отметил, что Саммит дал четкие сигналы готовности Евросоюза к дальнейшему развитию, и Украина должна быть частью этого процесса.
— Радует и вдохновляет подтверждение европейской перспективы для Западных Балкан и решение о начале предвступительных переговоров с Северной Македонией и Албанией. Ведь это четкие сигналы готовности ЕС к дальнейшему развитию и объединения континента, утверждение общих демократических ценностей и противодействия сложным вызовам современности, - сообщил Петр Порошенко.
При этом он поздравил премьера Хорватии Андрея Пленковича с успешным результатом председательства Хорватии в Совете ЕС и высказал надежду, что в ближайшее десятилетие все страны Западных Балкан займут свое достойное место в объединенной Европе.
— В этом марафоне Украина не должна отставать. Сегодня как никогда нужны целенаправленная и самоотверженная работа, высокопрофессиональная команда власти, взаимодействие с гражданским обществом и креативным ответственным бизнесом. В ее основе - общие демократические ценности, стратегические национальные интересы Украины, независимость нашего государства, его безопасность и благополучие. Наш путь к успеху - это эффективное внедрение реформ, укрепление демократических институтов и выполнение Соглашения об ассоциации, - добавил Петр Порошенко.
Он отметил, что исповедовал эти принципы во время своей президентской каденции и продолжает продвигать их сейчас с командой «Европейской Солидарности» и всеми проевропейскими демократическими украинскими политическими силами.
— Только вместе мы вернем Украину к нашему общему европейскому дому, - добавил Петр Порошенко.
Напомним, что Верховная Рада должна законодательно обеспечить массовое тестирование на коронавирус, иначе карантин будут не только неэффективными, но и губительными для экономики, малого и среднего бизнеса.
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Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приветствовал результаты саммита «ЕС - Западные Балканы», который состоялся в онлайн-формате.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Петр Порошенко отметил, что Саммит дал четкие сигналы готовности Евросоюза к дальнейшему развитию, и Украина должна быть частью этого процесса.
— Радует и вдохновляет подтверждение европейской перспективы для Западных Балкан и решение о начале предвступительных переговоров с Северной Македонией и Албанией. Ведь это четкие сигналы готовности ЕС к дальнейшему развитию и объединения континента, утверждение общих демократических ценностей и противодействия сложным вызовам современности, - сообщил Петр Порошенко.
При этом он поздравил премьера Хорватии Андрея Пленковича с успешным результатом председательства Хорватии в Совете ЕС и высказал надежду, что в ближайшее десятилетие все страны Западных Балкан займут свое достойное место в объединенной Европе.
— В этом марафоне Украина не должна отставать. Сегодня как никогда нужны целенаправленная и самоотверженная работа, высокопрофессиональная команда власти, взаимодействие с гражданским обществом и креативным ответственным бизнесом. В ее основе - общие демократические ценности, стратегические национальные интересы Украины, независимость нашего государства, его безопасность и благополучие. Наш путь к успеху - это эффективное внедрение реформ, укрепление демократических институтов и выполнение Соглашения об ассоциации, - добавил Петр Порошенко.
Он отметил, что исповедовал эти принципы во время своей президентской каденции и продолжает продвигать их сейчас с командой «Европейской Солидарности» и всеми проевропейскими демократическими украинскими политическими силами.
— Только вместе мы вернем Украину к нашему общему европейскому дому, - добавил Петр Порошенко.
Напомним, что Верховная Рада должна законодательно обеспечить массовое тестирование на коронавирус, иначе карантин будут не только неэффективными, но и губительными для экономики, малого и среднего бизнеса.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный