Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приветствовал результаты саммита «ЕС - Западные Балканы», который состоялся в онлайн-формате.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Петр Порошенко отметил, что Саммит дал четкие сигналы готовности Евросоюза к дальнейшему развитию, и Украина должна быть частью этого процесса.

— Радует и вдохновляет подтверждение европейской перспективы для Западных Балкан и решение о начале предвступительных переговоров с Северной Македонией и Албанией. Ведь это четкие сигналы готовности ЕС к дальнейшему развитию и объединения континента, утверждение общих демократических ценностей и противодействия сложным вызовам современности, - сообщил Петр Порошенко.

При этом он поздравил премьера Хорватии Андрея Пленковича с успешным результатом председательства Хорватии в Совете ЕС и высказал надежду, что в ближайшее десятилетие все страны Западных Балкан займут свое достойное место в объединенной Европе.

— В этом марафоне Украина не должна отставать. Сегодня как никогда нужны целенаправленная и самоотверженная работа, высокопрофессиональная команда власти, взаимодействие с гражданским обществом и креативным ответственным бизнесом. В ее основе - общие демократические ценности, стратегические национальные интересы Украины, независимость нашего государства, его безопасность и благополучие. Наш путь к успеху - это эффективное внедрение реформ, укрепление демократических институтов и выполнение Соглашения об ассоциации, - добавил Петр Порошенко.

Он отметил, что исповедовал эти принципы во время своей президентской каденции и продолжает продвигать их сейчас с командой «Европейской Солидарности» и всеми проевропейскими демократическими украинскими политическими силами.

— Только вместе мы вернем Украину к нашему общему европейскому дому, - добавил Петр Порошенко.

Напомним, что Верховная Рада должна законодательно обеспечить массовое тестирование на коронавирус, иначе карантин будут не только неэффективными, но и губительными для экономики, малого и среднего бизнеса.