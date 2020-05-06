Верховная Рада должна законодательно обеспечить массовое тестирование на коронавирус, иначе карантин будут не только неэффективными, но и губительными для экономики, малого и среднего бизнеса.

Об этом во время заседания профильного комитета парламента, в режиме видеосвязи, отметил лидер фракции «Европейская Солидарность», пятый президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Петр Порошенко призвал поддержать на внеочередном заседании Верховной Рады законопроект №3380.

— Законопроект, который нами был внесен в повестку дня внеочередного заседания — о совершенствовании системы тестирования. Прошу, чтобы мы его рассмотрели и приняли в первом чтении и в целом. Я уже дал поручение, мы связались для того, чтобы определить, в каких именно областях требуют установки автоматических лабораторий. Найдены две автоматические лаборатории, не требующие высокой квалификации лаборантов. Пока предлагается, чтобы это были Черновицкая, или Тернопольская, или Ивано-Франковская области. Мы готовы полностью отдать это на усмотрение главного санитарного врача или Министерства здравоохранения. Я также призываю, чтобы совместными усилиями мы выполнили рекомендацию ВОЗ. Есть только три доказанных рекомендации по преодолению коронавируса. Первая — это тесты. Вторая — это тесты. И третья — это тесты, — подчеркнул Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что массовое тестирование позволит обезопасить здоровых людей, которые должны заняться восстановлением экономики.

— Мы не можем на сегодняшний день так, как в этом карантине, защищать больных людей от здоровых. Надо перейти на полное тестирование и сегодня изолировать людей, которые заболели. И спокойно восстанавливать экономику, восстанавливать нормальную жизнь, восстанавливать социальную политику тем, кто сохранил здоровье и кто защищен благодаря нашим эффективным совместным действиям, а не только власти, — подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, 5 мая, медицинские учреждения Первомайска, Вознесенска, Южноукраинска, а также Николаевская областная инфекционная больница получили гуманитарную помощь от Фонда Порошенко.