Сегодня, 5 мая, медицинские учреждения Первомайска, Вознесенска, Южноукраинска, а также Николаевская областная инфекционная больница получили гуманитарную помощь от Фонда Порошенко. В целом, Николаевская область получит 700 комплектов защитных медицинских костюмов, доставленных из Южной Кореи.

Передачу гуманитарной помощи сопровождал народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Максим Саврасов, сообщает пресс-служба Николаевской территориальной организации партии.

Максим Саврасов подчеркнул, что работники медицинской сферы сегодня нуждаются в дополнительной поддержке и защите, в том числе и на государственном уровне.

— Именно поэтому фракция «Европейской Солидарности» требует созвать внеочередную сессию Верховной Рады для принятия закона о государственном страховании врачей в случае заболевания коронавирусом. Необходимое количество подписей за проведение сессии уже собрано — осталось объединить усилия для принятия всех инициатив поддержки медицинских работников, — рассказал Максим Саврасов.

Главный врач Первомайской ЦРБ Виктор Готко поблагодарил Фонд Порошенко за предоставленные защитные костюмы, без которых невозможно организовать безопасную ежедневную работу. Врач подчеркнул важность высокого качества средств индивидуальной защиты, поскольку медики больше всего рискуют заразиться, оказывая помощь пациентам.

Во время общения с сотрудниками больниц была поднята тема второго этапа медицинской реформы. Главный врач Вознесенской многопрофильной больницы Вознесенского городского совета Владимир Красеха обеспокоен отсутствием четкого понимания дальнейшего реформирования.

Глава Николаевской территориальной организации партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа подчеркнул системность помощи Фонда Порошенко для Николаевской области и страны в целом.

— С начала карантина мы наладили поддержку нуждающихся семей продуктами — доставили 800 наборов, сегодня мы передаем 700 высококачественных костюмов и специальные очки медикам. Фракция «Европейской Солидарности» вносит законодательные инициативы поддержки врачей и медицинской отрасли в целом. Это достойный пример совместной работы на различных уровнях, — убежден Михаил Талпа.

Михаил Талпа также сообщил, что на этой неделе планируется передача части защитных костюмов в медицинские учреждения Баштанского и Новобугского районов.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 7 мая.