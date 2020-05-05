Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 7 мая.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

«В связи с требованием 156 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Рады и в соответствии с ч. 8 ст. 19 Регламента Верховной Рады созвать внеочередное заседание на 14:00 7 мая», - говорится в распоряжении.

Будут рассматривать: проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни № 3380; проект закона о несении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работник государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в сфере защиты населения от инфекционных заболевания (№3376).

Комментируя решение спикера, в «Европейской Солидарности» заявили, что добились проведения заседания парламента. Напомним, что фракция «Европейская Солидарность» собрала 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании.

— В четверг будет внеочередное заседание. По нашему настоянию. Наконец-то с рассмотрением актуальных вопросов - о страховании медиков и обязательном тестировании групп риска. Это первое внеочередное, созванное по требованию оппозиции, а именно по инициативе «Европейской Солидарности». Без монобольшинства. Мы собрали 150 подписей. Петр Порошенко зарегистрировал это в Раде. Разумков объявил сессию», - написала народный депутат Виктория Сюмар.

Напомним, депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает целесообразным застраховать часть медицинских работников за счет городского бюджета Николаева.