Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает целесообразным застраховать часть медицинских работников за счет городского бюджета Николаева.

Такое мнение Елена Киселева высказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По ее словам, возможности бюджета Николаева не могут позволить ввести страхование для всего медицинского персонала города, однако, депутат считает, что это нужно обеспечить в первую очередь для работников мобильных бригад, которые одними из первых сталкиваются с потенциально больными коронавирусным заболеванием COVID-19 и подвергаются угрозе заражения.

— Нужно ли страховать медиков? Да, в той истории, в которой оказались мы все, и в том числе потребители медицинских услуг, мы действительно зависим от жизни и здоровья нашего медицинского персонала. Как страховать, кого страховать? Если брать от чистого сердца - то было бы правильно всех. Но мы прекрасно понимаем, что финансового солнца на всех не хватит, мы всех не обогреем. Поэтому, нужно выбрать, как сказали, тех, кто работает. В принципе, это простой алгоритм, у нас, насколько я помню, создано 19 мобильных бригад, которые потенциально выезжают на место и производят отбор проб. Это те люди, которые стоят вообще на передовой. Нужно ли их страховать? 100%. Все эти люди должны быть покрыты на 100%, и вопросов по ним нет. Ну а дальше, наверное, должен быть какой-то логических механизм, кому это нужно. Финансово город, хотелось, чтобы потянул весь медицинский персонал, но я думаю, что это было бы реалистично, если бы очень много запланированных ранее бюджетных трат мы сократили. Увы, по состоянию на сегодня я не увидела. что бюджетные распорядители отказались от какого-то выполнения каких-то объектов, - сказала Елена Киселева.

Отметим, ранее сообщалось, что партия «Европейская Солидарность» собрала 150 подписей для проведения внеочередного заседания сессии парламента, на котором требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании.

Ранее Елена Киселева заявила, что сотрудники бригад скорой медицинской помощи в Николаеве не обеспечены средствами индивидуальной защиты.