Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском городском совете Олег Солтыс в День Победы посетил ветеранов без средств индивидуальной защиты.

Отчет о посещении ветеранов депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

Олег Солтыс заявил, что сегодня посетил ряд ветеранов, инвалидов и детей войны, раздал им продуктовые наборы и поблагодарил за их подвиг.

— К сожалению, время скоротечно, и с каждым годом уходит все больше и больше людей, которые подарили нам жизнь, жизнь за которую миллионы людей говорят огромное спасибо. Но пока жива память о них, о их подвигах, живы и они. В честь праздника Победы - 9 мая, депутатская группа «Оппозиционной платформы «За жизнь» в Николаеве поздравила ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и детей войны, — пишет Олег Солтыс.

Примечательно, что депутат посетил пожилых ветеранов, которые наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, без защитной маски.

Напомним, Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко оконфузился, изложив свою «версию» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.