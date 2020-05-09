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Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском городском совете Олег Солтыс в День Победы посетил ветеранов без средств индивидуальной защиты.
Отчет о посещении ветеранов депутат опубликовал на своей странице в Facebook.
Олег Солтыс заявил, что сегодня посетил ряд ветеранов, инвалидов и детей войны, раздал им продуктовые наборы и поблагодарил за их подвиг.
— К сожалению, время скоротечно, и с каждым годом уходит все больше и больше людей, которые подарили нам жизнь, жизнь за которую миллионы людей говорят огромное спасибо. Но пока жива память о них, о их подвигах, живы и они. В честь праздника Победы - 9 мая, депутатская группа «Оппозиционной платформы «За жизнь» в Николаеве поздравила ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и детей войны, — пишет Олег Солтыс.
Примечательно, что депутат посетил пожилых ветеранов, которые наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, без защитной маски.
Напомним, Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко оконфузился, изложив свою «версию» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.
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Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском городском совете Олег Солтыс в День Победы посетил ветеранов без средств индивидуальной защиты.
Отчет о посещении ветеранов депутат опубликовал на своей странице в Facebook.
Олег Солтыс заявил, что сегодня посетил ряд ветеранов, инвалидов и детей войны, раздал им продуктовые наборы и поблагодарил за их подвиг.
— К сожалению, время скоротечно, и с каждым годом уходит все больше и больше людей, которые подарили нам жизнь, жизнь за которую миллионы людей говорят огромное спасибо. Но пока жива память о них, о их подвигах, живы и они. В честь праздника Победы - 9 мая, депутатская группа «Оппозиционной платформы «За жизнь» в Николаеве поздравила ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и детей войны, — пишет Олег Солтыс.
Примечательно, что депутат посетил пожилых ветеранов, которые наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, без защитной маски.
Напомним, Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко оконфузился, изложив свою «версию» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный