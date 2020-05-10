Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко заявила, что пятый Президент Петр Порошенко получил для Украины безвиз, несмотря на вооруженную агрессию России на Донбассе, а Зеленский, прикрываясь пандемией COVID-19 ограничивает право на свободное передвижение украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Мы гордились, что завоевали безвиз. Я тогда выиграла множество пари, даже некоторые близкие друзья не верили, что ЕС предоставит Украине безвиз в шенгенской зоне в период агрессии на Донбассе. В Риге, на саммите Восточного партнерства Порошенко сделал невероятное и добился изъятия политического пункта с безвизового соглашения - о привязке открытия границ до окончания войны в Донбассе, - отметила она.

Ирина Геращенко отмечает, что у Зеленского усиливают контроль за украинцами и выстраивают авторитарное государство, ограничивая права и свободы.

— Зеленский и Ко строят безвыезд, новую стену и занавес. И карантин здесь ни к чему. Под предлогом борьбы с COVID эти ребята уничтожают демократию и гражданские свободы. Это их идеология - взять под контроль все: ваше общение, ваши передвижения по миру, вашу жизнь, все. Так строятся тоталитарные государства. Мы готовим соответствующие запросы в правительство и требуем немедленных разъяснений от МИД: что вообще происходит, - сообщила Ирина Геращенко.

Как сообщалось ранее, в посольстве Великобритании в Украине заявили, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел.

Позже в Министерстве иностранных дел разъяснили, что общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в принятии решения об осуществлении авиарейсов МИД выполняет только функцию коммуникатора.