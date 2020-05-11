С начала карантина народные депутаты зарегистрировали 55 законопроектов, направленных на борьбу с коронавирусом COVID-19. Из них 21 законопроект предусматривал экономическую поддержку определенных групп населения (предпринимателей, пенсионеров, безработных и т.д.).

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, который проанализировал данные законопроекты на предмет их реалистичности, а именно, - предусмотрели ли народные депутаты средства на их реализацию, пишет LB.ua.

Так, по данным КИУ, половина законопроектов (10 из 21) были представлены без всякого финансово-экономического обоснования. В пояснительной записке к каждому из них указано, что «законопроект не требует расходов из Государственного бюджета Украины», хотя на самом деле - он требует средств на реализацию. Часть депутатов заполнили соответствующую графу формально, не указав в ней никаких конкретных цифр или расчетов.

Среди примеров законодательных спекуляций на теме коронавируса:

1. Законопроект №3306-1 (Н. Королевская, Ю.Солод). Предлагается в связи с карантином ввести одноразовую денежную помощь для нетрудоспособных лиц. Указано, что проект не требует дополнительных затрат госбюджета.

2. Законопроект №3306 (С. Минько, Г. Вацак, И. Колихаев). Предлагается осуществить единовременную доплату определенным категориям пенсионеров в связи с карантином. Инициаторы отметили, что финансовые расчеты должен осуществить Кабинет министров.

3. Законопроект №3329 (К. Нестеренко, Д. Черный, В. Бородин, А. Поляков). Предусмотрено освобождение от налогообложения доходов медицинских работников. Указано, что проект не требует дополнительных затрат государственного бюджета.

4. Законопроект №3293 (Д. Черный). Предлагается освободить до 1 июля 2020 от уплаты налогов и сборов налогоплательщиков, деятельность которых была приостановлена на период карантина. Указано, что проект не требует дополнительных затрат государственного бюджета.

Некоторые народные депутаты стали авторами сразу нескольких проектов законов о противодействии коронавируса. Так, народный депутат Дмитрий Черный ("Слуга народа") стал соавтором семи проектов законов, касающихся противодействия коронавирусу.

– Тема коронавируса напрямую отразился на законодательной работе парламента. Фактически каждая фракция предложила свое видение борьбы с пандемией. Однако, также было зарегистрировано значительное количество авторских законопроектов, которые в основном базировались не на финансовых расчетах, а на желаниях народных депутатов. В результате законопроекты выглядели не как готовые к реализации документы, а как пособия по пожеланиям политиков, - подчеркнули в КИУ.

В КИУ также отметили, что тот факт, что большинство авторских проектов зарегистрировали «Слуги Народа», выгляжит странным, учитывая, что монобольшинство должно работать в унисон с правительством, которое является основным центром выработки решений и обладает необходимой информацией и расчетами.

– Когда депутаты подают законопроект, который, к примеру, освобождает от уплаты налогов определенную группу населения, то они должны четко указать о каком количестве граждан идет речь, сколько в результате недополучит Госбюджет и откуда взять средства, чтобы компенсировать разницу. То же самое, если предлагаются любые виды доплат, ведь тогда депутат должен указать, откуда взять средства на их реализацию и о каких суммах идет речь, - подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском городском совете Олег Солтыс в День Победы посетил ветеранов без средств индивидуальной защиты.