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Распоряжение подписал глава парламента Дмитрий Разумков, информирует пресс-служба Рады.
Также планируется рассмотреть проекты законов о поддержке налогоплательщиков в период карантина, об освобождении ФЛП пенсионного возраста от единого социального взноса, а также о разрешении не декларировать имущество, записанное на внебрачных детей.
Будут голосовать и за смягчение режима секретности по гособоронзаказу, оптимизацию сети и функционирования Центров предоставления административных услуг, процессуальные сроки во время карантина и упрощение досудебного расследования некоторых преступлений.
Депутаты также рассмотрят расширение полномочий Национальной гвардии, поддержку креативной индустрии из-за карантина, повышение социальных гарантий детей под опекой и выход Рады из карантина.
Кроме того, планируется провести час вопросов к правительству и заслушать доклад главы Национального банка Якова Смолия.
27 апреля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять банковский закон во втором чтении.
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Распоряжение подписал глава парламента Дмитрий Разумков, информирует пресс-служба Рады.
Также планируется рассмотреть проекты законов о поддержке налогоплательщиков в период карантина, об освобождении ФЛП пенсионного возраста от единого социального взноса, а также о разрешении не декларировать имущество, записанное на внебрачных детей.
Будут голосовать и за смягчение режима секретности по гособоронзаказу, оптимизацию сети и функционирования Центров предоставления административных услуг, процессуальные сроки во время карантина и упрощение досудебного расследования некоторых преступлений.
Депутаты также рассмотрят расширение полномочий Национальной гвардии, поддержку креативной индустрии из-за карантина, повышение социальных гарантий детей под опекой и выход Рады из карантина.
Кроме того, планируется провести час вопросов к правительству и заслушать доклад главы Национального банка Якова Смолия.
27 апреля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять банковский закон во втором чтении.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный