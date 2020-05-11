Распоряжение подписал глава парламента Дмитрий Разумков, информирует пресс-служба Рады.

Также планируется рассмотреть проекты законов о поддержке налогоплательщиков в период карантина, об освобождении ФЛП пенсионного возраста от единого социального взноса, а также о разрешении не декларировать имущество, записанное на внебрачных детей.

Будут голосовать и за смягчение режима секретности по гособоронзаказу, оптимизацию сети и функционирования Центров предоставления административных услуг, процессуальные сроки во время карантина и упрощение досудебного расследования некоторых преступлений.

Депутаты также рассмотрят расширение полномочий Национальной гвардии, поддержку креативной индустрии из-за карантина, повышение социальных гарантий детей под опекой и выход Рады из карантина.

Кроме того, планируется провести час вопросов к правительству и заслушать доклад главы Национального банка Якова Смолия.

27 апреля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять банковский закон во втором чтении.