Украинский боксер Александр Усик отреагировал на критику в свою сторону, из-за съемок в российском фильме о православной вере.

Видеообращение спортсмен опубликовал в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Не разделяйте народ Украины Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)11 Май 2020 в 5:20 PDT

«Моя страна — Украина — и я здесь живу, я здесь родился, здесь вырос. Если бы я хотел уехать, я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда ехать и вы меня никуда не выгоните, потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не вырывайте из контекста», — сказал Александр Усик.

Также он напомнил о своих победах, которые он завоевывал «для страны».

«Я долго шел к тому, чтобы завоевывать титулы для страны, для своей страны. Да, я это делаю для себя, но я привожу их в страну, и благодаря этому страну знают. Флаг поднимается, мы привозим титулы, долгое время это происходит. А вы разделяете страну — на верующих, не верующих. Вы говорите, во что мне верить. Я — самостоятельная единица», — отметил он.

Также он добавил, что живет в демократическом государстве и может сниматься, где и в чем хочет.

«В кино показано, как бог изменил мою жизнь и жизнь тех участников, которые снимались в фильме. Я могу сниматься в любых фильмах и где угодно. Мы же демократическое государство, мы строим демократию. Мы стремимся стать демократическим обществом», — резюмировал Александр Усик.

Напомним, украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес», в котором рассказывают о своей дружбе с россиянами.