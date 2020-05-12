Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия вступает в «новую фазу пандемии» с менее жесткими ограничениями, а жителям следует придерживаться «базовых требований», необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа.

Об этом сообщает DW.

В Берлине перед заседанием правительства, посвященном проблемам борьбы с пандемией, Меркель назвала очень важным уверенность в том, что люди будут соблюдать рекомендаций по поведению после ослабления карантина.

— Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии и что теперь будет необходимо, чтобы наряду с ослаблением у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться основных предписаний: соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям. Это очень важно, — подчеркнула она.

На данном этапе в фокусе внимания будут находиться две задачи: органам здравоохранения предстоит тщательнее отслеживать цепочки заражения и изолировать заболевших.

Ранее сообщалось, что власти Германии утвердили специальную программу по разработке и налаживанию производства вакцины против коронавируса COVID-19 стоимостью 750 миллионов евро.