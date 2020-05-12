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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия вступает в «новую фазу пандемии» с менее жесткими ограничениями, а жителям следует придерживаться «базовых требований», необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа.
Об этом сообщает DW.
В Берлине перед заседанием правительства, посвященном проблемам борьбы с пандемией, Меркель назвала очень важным уверенность в том, что люди будут соблюдать рекомендаций по поведению после ослабления карантина.
— Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии и что теперь будет необходимо, чтобы наряду с ослаблением у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться основных предписаний: соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям. Это очень важно, — подчеркнула она.
На данном этапе в фокусе внимания будут находиться две задачи: органам здравоохранения предстоит тщательнее отслеживать цепочки заражения и изолировать заболевших.
Ранее сообщалось, что власти Германии утвердили специальную программу по разработке и налаживанию производства вакцины против коронавируса COVID-19 стоимостью 750 миллионов евро.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия вступает в «новую фазу пандемии» с менее жесткими ограничениями, а жителям следует придерживаться «базовых требований», необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа.
Об этом сообщает DW.
В Берлине перед заседанием правительства, посвященном проблемам борьбы с пандемией, Меркель назвала очень важным уверенность в том, что люди будут соблюдать рекомендаций по поведению после ослабления карантина.
— Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии и что теперь будет необходимо, чтобы наряду с ослаблением у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться основных предписаний: соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям. Это очень важно, — подчеркнула она.
На данном этапе в фокусе внимания будут находиться две задачи: органам здравоохранения предстоит тщательнее отслеживать цепочки заражения и изолировать заболевших.
Ранее сообщалось, что власти Германии утвердили специальную программу по разработке и налаживанию производства вакцины против коронавируса COVID-19 стоимостью 750 миллионов евро.