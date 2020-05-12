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Власти Германии утвердили специальную программу по разработке и налаживанию производства вакцины против коронавируса COVID-19 стоимостью 750 миллионов евро.
Об этом сказала министр образования и науки ФРГ Аня Карличек на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ.
Она отметила, что это самая большая на сегодняшний день сумма, которую министерство выделяет на подобные цели и которая демонстрирует попытки правительства сделать все, чтобы скорее иметь в распоряжении вакцину, являющуюся главным условием возвращения к относительно нормальной жизни.
Аня Карличек подчеркнула, что надо оставаться реалистами и не ждать чуда, но быть готовыми к неудачам. Она также напомнила, что разработка вакцин всегда остается очень дорогостоящим делом и занимает очень много времени, но сейчас ситуация исключительная, которая требует от всех работать в усиленном режиме, ведь именно быстрое представление вакцины как можно большему числу людей во всем мире является «центральным вызовом во взятии под контроль пандемии».
— Мы, как и ранее, исходим из того, что вакцину удастся создать не ранее середины 2021 года, – сказала Аня Карличек.
Она отметила, что клинические испытания будут проводиться в ускоренном режиме, но в жестких условиях обеспечения безопасности волонтеров. Планируется также расширить возможности компаний, специализирующихся на производстве медикаментов, и создавать новые. Когда начнется производство, вакцину обещают распространять как в Германии, так и за рубежом.
Напомним, президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.
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Власти Германии утвердили специальную программу по разработке и налаживанию производства вакцины против коронавируса COVID-19 стоимостью 750 миллионов евро.
Об этом сказала министр образования и науки ФРГ Аня Карличек на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ.
Она отметила, что это самая большая на сегодняшний день сумма, которую министерство выделяет на подобные цели и которая демонстрирует попытки правительства сделать все, чтобы скорее иметь в распоряжении вакцину, являющуюся главным условием возвращения к относительно нормальной жизни.
Аня Карличек подчеркнула, что надо оставаться реалистами и не ждать чуда, но быть готовыми к неудачам. Она также напомнила, что разработка вакцин всегда остается очень дорогостоящим делом и занимает очень много времени, но сейчас ситуация исключительная, которая требует от всех работать в усиленном режиме, ведь именно быстрое представление вакцины как можно большему числу людей во всем мире является «центральным вызовом во взятии под контроль пандемии».
— Мы, как и ранее, исходим из того, что вакцину удастся создать не ранее середины 2021 года, – сказала Аня Карличек.
Она отметила, что клинические испытания будут проводиться в ускоренном режиме, но в жестких условиях обеспечения безопасности волонтеров. Планируется также расширить возможности компаний, специализирующихся на производстве медикаментов, и создавать новые. Когда начнется производство, вакцину обещают распространять как в Германии, так и за рубежом.
Напомним, президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.