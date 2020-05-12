Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркнул, что если у человека нет симптомов коронавируса и он не является контактным, то он не может пройти бесплатное тестирование методом ПЦР.

Об этом он рассказал на брифинге по ситуации с COVID-19 в украине, передает «Интерфакс-Украина».

— Если у человека нет симптомов коронавируса и, кроме того, он не является контактным и это исключительно желание, то это не предусмотрено алгоритмом насчет бесплатного тестирования. Хочу еще раз напомнить, что обязательному тестированию бесплатно подлежат пациенты с симптомами коронавирусной болезни, контактные, медики, работающие с пациентами с COVID-19, также мы добавили работников Национальной полиции и Национальной гвардии, а также всех больных пневмонией, - сказал Максим Степанов.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будут продлевать и после 22 мая.