В жилых домах Николаева в текущем году планируют обновить лифты.

Об этом сообщается на странице Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в Facebook.

В частности, в 2020 году отреставрируют лифты по 50 адресам.

— В этом году в рабочих планах департамента ЖКХ особое внимание уделено лифтовому оборудованию. По поручению Николаевского городского головы Александра Сенкевича, департамент продолжает масштабное обновление лифтового фонда. Запланировано около полусотни адресов, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в городе обновили лифты по следующим адресам: улица Галины Петровой, 18; улица Колодезная, 20; улица Колодезная, 17-я.

Также в Департаменте ЖКХ добавили, что «новые и чистые лифты могут служить жителям десятилетия».

Напомним, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило тендер на капитальный ремонт лифта в здании мэрии за 1 миллион 700 тысяч гривен.