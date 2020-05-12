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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вакансий в стране достаточно, а потерявшие работу в связи с распространением коронавируса могли бы заняться и «нелюбимой» работой.
Об этом сообщает БелТА.
– Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им, - сказал Лукашенко.
При этом он потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях.
– Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным, - подчеркнул Лукашенко.
Напомним, по информации Государственного центра занятости, в мае во время карантинных ограничениях в Украине зарегистрировались 140 тысяч новых безработных.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вакансий в стране достаточно, а потерявшие работу в связи с распространением коронавируса могли бы заняться и «нелюбимой» работой.
Об этом сообщает БелТА.
– Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им, - сказал Лукашенко.
При этом он потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях.
– Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным, - подчеркнул Лукашенко.
Напомним, по информации Государственного центра занятости, в мае во время карантинных ограничениях в Украине зарегистрировались 140 тысяч новых безработных.