Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вакансий в стране достаточно, а потерявшие работу в связи с распространением коронавируса могли бы заняться и «нелюбимой» работой.

Об этом сообщает БелТА.

– Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им, - сказал Лукашенко.

При этом он потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях.

– Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным, - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, по информации Государственного центра занятости, в мае во время карантинных ограничениях в Украине зарегистрировались 140 тысяч новых безработных.