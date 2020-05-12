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В рамках ослабления общенационального карантина в Ивано-Франковске снова заработал общественный транспорт, но в условиях специальных перевозок.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.
Воспользоваться общественным транспортом смогут только те граждане, у которых есть специальный проездной документ. Такие будут выдавать по месту работу.
В общественный транспорт можно будет зайти только через переднюю дверь, в маски, а также при наличии свободных сидячих мест.
— С сегодняшнего дня заработал транспорт в условиях спецперевозок. Радует, что пока пассажиры ответственно отнеслись к правилам. Скоплений нет, все соблюдают правила. Водители следят за порядком в транспортном средстве. Чтобы его заполненность не превышала количества сидячих мест, все имели маски и справку с места работы. Значительных нарушений сейчас не зафиксировано, – написал мэр.
Напомним, что на Львовщине областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении карантина до 15 мая без смягчающих мер.
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В рамках ослабления общенационального карантина в Ивано-Франковске снова заработал общественный транспорт, но в условиях специальных перевозок.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.
Воспользоваться общественным транспортом смогут только те граждане, у которых есть специальный проездной документ. Такие будут выдавать по месту работу.
В общественный транспорт можно будет зайти только через переднюю дверь, в маски, а также при наличии свободных сидячих мест.
— С сегодняшнего дня заработал транспорт в условиях спецперевозок. Радует, что пока пассажиры ответственно отнеслись к правилам. Скоплений нет, все соблюдают правила. Водители следят за порядком в транспортном средстве. Чтобы его заполненность не превышала количества сидячих мест, все имели маски и справку с места работы. Значительных нарушений сейчас не зафиксировано, – написал мэр.
Напомним, что на Львовщине областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении карантина до 15 мая без смягчающих мер.