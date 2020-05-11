На Львовщине областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении карантина до 15 мая без смягчающих мер.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

— Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15, - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки наибольшее количество инфицированных коронавирусом зарегистрировано в Черновицкой, Львовской и Ровенской областях.

Напомним,с завтрашнего дня 11 мая в Украине разрешат работать заведениям общественного питания на площадках под открытым небом (летних площадках), но при условии, что столики там будут размещены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. За одним столом заведения можно будет размещать не более двух клиентов без учета детей в возрасте до 14 лет. Также с понедельника разрешат посещать детские и спортивные площадки. Заработают стоматологические клиники, музеи, историко-культурные заповедники. Кроме этого правительство разрешило работать предприятиям и учреждениям, которые обеспечивают научно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных, а также деятельность психологов, адвокатов, нотариусов и аудиторов.